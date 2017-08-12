موعد مباراة بيشكتاش وأنطاليا سبور في الدوري التركي 2017 – 2018 م

Advertisements

يستهل فريق بيشكتاش حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري التركي يوم غداً الأحد حينما يستقبل ضيفه أنطاليا سبور على أرضية ملعب فودافون أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري التركي لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بيشكتاش المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار وحصد النقاط الثلاث الأولى له في مشواره في الدوري للموسم الحالي، وخاصة وأنه سيلعب المباراة على أرضية ميدانه وأمام جماهيره الغفيرة مما يُعطيه بكل تأكيد أفضلية كبيرة للغاية على حساب ضيفه فريق أنطاليا سبور.

Advertisements

ومن جهتها تأمل أنصار نادي بيشكتاش في أن يتمكن فريقها من التتويج بلقب الدوري التركي للموسم الثالث على التوالي بعدما فاز به عن جدارة وإستحقاق في أخر موسمين، ولكن الجميع يعلم ويُدرك جيداً أن الموسم الحالي على الصعيد المحلي في تركيا سوف يكون مختلفاً تماماً عن أخر موسمين، وذلك لما قامت به الأندية التركية وخاصة كلاً من فريق غلطة سراي وفريق فنربخشة في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث نشطت جميع الأندية التركية بشكل لافت وتعاقدت مع عناصر بارزة للغاية.

وهو ما يؤكد أن الصراع على لقب الدوري التركي سوف يكون في غاية الشراسة بين الثلاثي فريق بيشكتاش وفريق غلطة سراي وفريق فنربخشة، علماً بأن أبرز العناصر التي تعاقد معها نادي بيشكتاش في الصيف الحالي هي المدافع البرتغالي المخضرم كيبلير بيبي قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، ومتوسط الميدان التشيلي غاري ميديل قادماً من صفوف فريق إنتر الإيطالي، والمهاجم الإسباني المخضرم ألفارو نيغريدو قادماً من صفوف فريق فالنسيا الإسباني.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق بيشكتاش في الموسم الحالي هو أنه سوف يبحث عن لقبه السادس عشر في تاريخ الدوري، علماً بأنه منذ عام 2000 م قد حقق 6 ألقاب والتي كانت في أعوام 2000 و2003 و2007 و2009 و2016 و2017 م، وعلى الصعيد الأوروبي يطمح فريق بيشكتاش في هذه المرة أن يتخطى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا والذهاب لأبعد نقطة ممكنة.