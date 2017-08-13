موعد أبرز المباريات الودية اليوم الأحد 13-8-2017

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تواصل الأندية الأوروبية تحضيراتها اليومية إستعداداً لإنطلاقة الموسم الحالي 2017 – 2018 م، والذي ينطلق بشكل رسمي في جميع أنحاء القارة الأوروبية في شهر أغسطس الحالي، ولكن وقبل إنطلاقة الموسم تستمر الأندية في خوض مباريات ودية في إطارات معسكراتها الصيفية وذلك من أجل وضع اللمسات الآخيرة ومعرفة مدى جاهزيتها للموسم الجديد، وفي هذا التقرير نستعرض لكن أبرز المباريات الودية التي تُقام اليوم الأحد.

حيث يواجه فريق سيلتا فيغو الإسباني نظيره فريق روما الإيطالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين بالرغم من الطابع الودي لها، ولكنها ستكون بمثابة التحضير الآخير لكلاً منهما قبل بداية مشوارهما على المستوى المحلي في مطلع الأسبوع المقبل والذي سينطلق فيه الدوري الإيطالي والدوري الإسباني.

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ولا شك أن المباراة تُعد أكثر أهمية بالنسبة لفريق الذئاب عن نظيره فريق سيلتا فيغو، وذلك بسبب طموحات نادي العاصمة الإيطالية الكبيرة في الموسم الحالي، والتي يأتي في مقدمتها رغبته في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي رفقة كلاً من الرباعي فريق يوفنتوس وفريق نابولي وفريق ميلان وفريق إنتر، علماً بأنه كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الكالتشيو.

وبالتالي ضمن الفريق مقعده بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، ولكن وبكل تأكيد لا ترغب جماهير فريق روما بالتواجد فقط في دوري الأبطال وإنما الذهاب إلي أبعد نقطة في المسابقة، علماً بأن فريق الذئاب لم يتمكن من المشاركة في نسخة الموسم الماضي من المسابقة عقب إقصائه من الدور التمهيدي الآخير حينها على يد فريق بورتو البرتغالي.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً يواجه فريق فيورنتينا الإيطالي نظيره فريق بارما الإيطالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي أخر المباريات يواجه فريق فياريال الإسباني نظيره فريق ليغانيس الإسباني، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.