فيورنتينا يتوصل إلي إتفاق من أجل ضم جناح باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي فيورنتينا الإيطالي قد توصل إلي إتفاق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من أجل التعاقد مع جناحه الإسباني الواعد خيسي رودريغز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولمدة موسمين على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن حسم الصفقة لا يزال حتى هذه اللحظة بيد اللاعب خيسي رودريغز نفسه، حيث لم يُقرر الآخير بعد وجهته المقبلة مما يعني أن هناك إحتمالية أيضاً لفشل الصفقة بالرغم من الإتفاق بين الناديين على كافة التفاصيل المتعلقة بها.

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وكان نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد مع الجناح الإسباني خيسي رودريغز صاحب ال 24 عاماً في صيف عام 2016 م قادماً من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني، ولكنه لم يتمكن تماماً من إثبات نفسه رفقة الفريق الباريسي تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري طوال الدور الأول من عمر الموسم الماضي.

حيث شارك رفقة فريق باريس سان جيرمان في 14 مباراة ولكنه لم يتمكن من تسجيل سوى هدفين فقط، مما أدى إلي تخلي النادي الباريسي عنه في منتصف الموسم الماضي لصالح فريق لاس بالماس الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولكنه أيضاً لم يتمكن من النجاح رفقة فريق لاس بالماس حيث شارك في 16 مباراة ولم يُسجل سوى 3 أهداف فقط.

وهو الأمر الذي يؤكد على حقيقة واحدة وهي أن الموسم الماضي كان كارثياً بالنسبة لخيسي رودريغز على المستوى الشخصي، وبالتالي فإن هدف الإسباني خيسي في الوقت الراهن هو التفكير جلياً في خطوته المقبلة قبل إتخاذ القرار النهائي، حتى لا يتكرر معه سيناريو الموسم الماضي من جديد مما سيجعل حظوظه منعدمة في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إسبانيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.