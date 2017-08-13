مدافع مانشستر يونايتد يؤكد رغبته في البقاء في قلعة أولد ترافورد

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أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال الظهير الأيسر الإنجليزي لوك شو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن اللاعب ليست لديه أي نية لمغادرة قلعة أولد ترافورد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من الإشاعات الكثيرة التي تم تداولها في الأونة الآخيرة عن إقتراب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي داني روز لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

هذا وكانت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية قد أشارت على مدار الموسم الماضي بأكمله أن مسيرة اللاعب لوك شو مع فريقه مانشستر يونايتد قد إنتهت أو أوشكت على النهاية، وذلك بسبب عدم رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد في تواجد اللاعب ضمن تشكيلته لعدم إقتناعه به وبقدراته الدفاعية وحتى الهجومية.

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وهو الأمر الذي زاد أيضاً من التكهنات حول مستقبل اللاعب مع فريق مانشستر يونايتد، وخاصة في ظل إهتمام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بخدماته في الصيف الحالي، علماً بأنهما سبق وأن عملا معاً عندما كان كلاهما في نادي ساوثهامبتون.

ولكن ومن أجل وضع الأمور في نصابها أكد جوناثان بارنيت أن لوك شو سوف يكون واحداً من أفضل المدافعين في العالم رفقة فريق مانشستر يونايتد، كما أضاف أيضاً أن اللاعب يعشق نادي مانشستر يونايتد والنادي يُبادله الشعو ذاته مما يعني أن أحدهما لا يُمكن أن يقوم بالإنفصال عن الآخر.

ومن جهته يأمل الظهير الأيسر لوك شو في أن يُساهم في الموسم الحالي رفقة فريقه في الفوز بالألقاب، وإضافة لذلك سيتمنى أيضاً المشاركة بإستمرار مع الفريق على مدار الموسم بأكمله حتى تسنح له الفرصة لكي ينضم إلي قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذب سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، ولكن المشكلة الرئيسية التي سيواجهها لوك شو في فريق مانشستر يونايتد هي المنافسة الشديدة على مركز الظهير الأيسر، وذلك مع كلاً من الظهير الأيسر الهولندي دالي بليند والإيطالي ماتيو دارميان والظهير الأيسر الأرجنتيني ماركوس روخو.