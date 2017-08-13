ريال مدريد ينضم إلي غريمه في الصراع على نجم دورتموند الواعد

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كشفت صحيفة أس الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد إنضم إلي غريمه التقليدي نادي برشلونة، وذلك في الصراع من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الأمر الذي شجع النادي الملكي على الدخول في المنافسة مع غريمه نادي برشلونة على الصفقة، هو رفض إدارة نادي بوروسيا دورتموند للعرض الذي تقدم به نادي برشلونة في الأسبوع الماضي والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 100 مليون يورو، مما يؤكد أن الميرنغي لديه حظوظ كبيرة للغاية في الظفر بخدمات اللاعب مثله مثل غريمه نادي برشلونة.

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ولكن وفي الوقت ذاته فإن المشكلة التي ستواجه كلاً من العملاقين أن نادي بوروسيا دورتموند نفسه لا يرغب في التخلي عن لاعبه الواعد في الصيف الحالي، وذلك لما أصبح يُمثله كركيزة أساسية في الفريق بالرغم من أنه تعاقد مع النادي الألماني في صيف العام الماضي 2016 قادماً من صفوف نادي رين الفرنسي، ولكن الإمكانيات والموهبة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب عثماني ديمبيلي بالإضافة إلي المستوى الرائع الذي قدمه في الموسم الماضي جعله محطاً لأنظار كبار الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي الحالي على الرغم من أن عمره هو 18 عاماً فقط.

هذا وكان الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي قد تألق بشكل لافت رفقة فريقه بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي، حيث ساهم في فوز فريقه بلقب كأس ألمانيا كما ساهم أيضاً في إنهاء فريقه للبوندسليغا في المركز الثالث في الترتيب، وبالتالي ضمن الفريق مقعده بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب حيث أدى تألقه اللافت إلي إستدعائه إلي تشكيلة المنتخب الفرنسي الأول في العديد من المباريات على مدار الموسم الماضي سواء كانت ودية أم ذات طابع رسمي والتي تأتي في إطار تصفيات المونديال، وبكل تأكيد يبقى الهدف الرئيسي للفرنسي عثماني ديمبيلي في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.