تشيلسي يواصل إصراره على ضم متوسط ميدان ليستر سيتي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستعد لتقديم عرضاً جديداً إلي نادي ليستر سيتي الإنجليزي خلال الأسبوع المقبل، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الإنجليزي داني درينكووتر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك يأتي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي.

وكان العرض الأول الذي قدمه نادي تشيلسي قد وصلت قيمته إلي مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة نادي ليستر سيتي رفضت ذلك العرض بشكل قاطع مما دفع نادي تشيلسي إلي المحاولة من جديد، علماً بأن قيمة العرض الثاني الذي سيُقدمه النادي اللندني سوف تصل إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، على أمل أن يتم حسم الصفقة بشكل سريع قبيل غلق باب سوق الإنتقالات الحالية مع نهاية شهر أغسطس الحالي.

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هذا ويُعد الإنجليزي داني درينكووتر صاحب ال 27 عاماً واحداً من الأعمدة الرئيسية في فريق ليستر سيتي، وخاصة وأنه ساهم بشكل كبير للغاية في فوز فريق الثعالب بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي، وذلك في إنجاز تاريخي للنادي ومعجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى حينما كان الإيطالي كلاوديو رانييري مدرباً للفريق حينها.

ومن جهته كان المدرب أنطونيو كونتي قد أعرب في أكثر من مناسبة في الأونة الآخيرة عن أمله في إبرام المزيد من التعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك من أجل تقوية تشكيلة فريقه الحالية والتي تبدو صغيرة للغاية مقارنة بكبار البريمرليغ، وهو الأمر الذي لن يخدم فريق تشيلسي بكل تأكيد في حالة أراد الحفاظ على لقبه بطلاً للبريمرليغ في الموسم الحالي.

ولعل أبرز دليل على المعاناة هي البداية الكارثية لفريق البلوز في الموسم الحالي، حيث خسر الفريق لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على يد جاره اللندني فريق أرسنال بركلات الترجيح، وإضافة لذلك خسر الفريق أيضاً مباراته الإفتتاحية في البريمرليغ في يوم أمس السبت على أرضية ميدانه ستامفورد بريدج أمام ضيفه فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما أثار القلق كثيراً في نفوس جماهير النادي اللندني بسبب مستوى الفريق.