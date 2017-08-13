موعد مباراة بيرليز دينامو وشالكة في كأس ألمانيا 2018 م

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يحل فريق شالكة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق بيرليز دينامو يوم غداً الأثنين، وذلك ضمن الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد المباراة سهلة نسبياً لفريق شالكة على الورق ولكن وبكل تأكيد يُدرك الفريق الكبير أن الحسابات تتلاشى تماماً حينما يُطلق الحكم صافرة بداية اللقاء، ولعل ما يجعل الأمور معقدة بعض الشئ ولو قليلاً على فريق شالكة أنه يخوض المواجهة خارج أرضه مما يُعطي فريق بيرليز دينامو أفضلية طفيفة.

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وسيبحث فريق شالكة عن الفوز ولا شئ غيره من أجل وضع قدمه في الدور الثاني من عمر المسابقة، وذلك من أجل اللحاق بركب المتأهلين، وعلى رأسهم كبار البوندسليغا فريق بايرن ميونخ وفريق بوروسيا دورتموند وفريق باير ليفركوزن وفريق بوروسيا مونشنغلادباخ وفريق هوفنهايم وأيضاً فريق أينتراخت فرانكفورت، حيث لم يشهد الدور الأول حتى الآن أي مفاجأت تماماً في إنتظار إستكمال بقية المباريات اليوم الأحد وغداً الأثنين.

ويأمل فريق شالكة في أن ينجح في الوصول إلي الدور النهائي من عمر المسابقة للمرة الثالثة عشر في تاريخه، حيث سبق له وأن حقق 5 ألقاب لكأس ألمانيا والتي كانت في أعوام 1937 و1972 و2001 و2002 و2011 م، وفي مقابل ذلك خسر اللقب في 7 مناسبات أخرى، علماً بأن فريق بايرن ميونخ هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب كأس ألمانيا حيث حقق 18 لقباً في تاريخ المسابقة، أما حامل اللقب في الموسم الماضي فهو فريق بوروسيا دورتموند بعدما فاز على فريق أينتراخت فرانكفورت في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي بقية مباريات يوم غداً أيضاً يواجه فريق دويسبورغ نظيره فريق نورنبيرغ، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق باديربورن نظيره فريق سانت باولي، فيما يحل فريق هيرتا برلين ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هانسا روستوك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.