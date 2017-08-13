موعد مباراة غلطة سراي وقيصري سبور في الدوري التركي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق غلطة سراي لإستقبال ضيفه فريق قيصري سبور يوم غداً الأثنين على أرضية ملعب تيليكوم أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري التركي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق غلطة سراي المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار وحصد النقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك وخاصة وأنه يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، ولا شك أيضاً أن الفوز في مباراته الإفتتاحية سيؤكد للجميع في تركيا أن الفريق يرغب في المنافسة بقوة على اللقب في الموسم الحالي ونسيان خيبة المواسم القليلة الماضية.

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وبكل تأكيد تُدرك جماهير فريق غلطة سراي أن المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي سوف يكون في غاية الصعوبة، وذلك في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها كبار الأندية التركية وعلى رأسها حامل اللقب فريق بيشكتاش وفريق فنربخشة، ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً فإن فريق غلطة سراي قد أبرم هو الآخر صفقات قوية للغاية في الصيف الحالي.

ومن أبرز العناصر التي تعاقد معها فريق غلطة سراي في الميركاتو الصيفي الحالي هم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز قادماً من صفوف فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ومتوسط الميدان البرازيلي فيرناندو قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومتوسط الميدان المغربي يونس بلهندة قادماً من صفوف فريق نيس الفرنسي، وفي مقابل ذلك رحل عن الفريق صانع الألعاب الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر والذي إنتقل بدوره إلي صفوف فريق نيس.

هذا ويُعد فريق غلطة سراي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري التركي، حيث حقق 20 لقباً في تاريخ المسابقة والتي كان أخرها في عام 2015 م، علماً بأن حقق وصافة الدوري أيضاً في 10 مناسبات أخرى، ويليه مباشرة في سجل الفائزين بلقب الدوري فريق فنربخشة والذي حقق 19 لقباً في تاريخ المسابقة والتي كان أخرها في عام 2014 م، أما فريق بيشكتاش فقد حقق اللقب في 15 مناسبة والتي كان أخرها في الموسم الماضي.