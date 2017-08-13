الأهلي يواصل تحضيراته لموقعة نهائي كأس مصر 2017 م

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته لموقعة الدور النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م، والتي سيواجه فيها فريق المصري البورسعيدي في يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في الوصول إلي الدور النهائي عقب إكتساحه فريق سموحة بأربعة أهداف مقابل لا شئ في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، مما يجعله مرشحاً بارزاً للفوز باللقب للمرة ال 36 في تاريخه، علماً بأن أخر لقب في تاريخ المسابقة كان في عام 2007 م والذي فاز به على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد الأوقات الإضافية.

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هذا ويأمل فريق الأهلي تحت قيادة مدربه حسام البدري في مصالحة جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعدما تم إقصاء الفريق الأهلاوي من البطولة العربية للأندية من الدور نصف النهائي من عمر المسابقة على يد فريق الفيصلي الأردني.

ولكن ذلك لا يُقلل تماماً من الإنجازات التي حققها المارد الأحمر على مدار الموسم بأكمله، حيث فاز فريق الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال 39 في تاريخه، وليس ذلك فحسب بل لم يتعرض إلي أي هزيمة في 34 مباراة على التوالي، كما أنهى مشواره أيضاً في المسابقة بالفوز على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بهدفين مقابل لا شئ.

أما على الصعيد الأفريقي فقد نجح المارد الأحمر في تخطي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، وتنتظره مواجهة في غاية الصعوبة في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، حيث تُقام موقعة الذهاب على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، فيما تُقام موقعة الإياب على أرضية ملعب رادس وذلك في شهر سبتمبر المقبل.

علماً بأن فريق الترجي الرياضي سيدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما فاز بلقب البطولة العربية للأندية 2017 م، لذا يأمل فريق الأهلي في الفوز هو أيضاً بلقب كأس مصر حتى تكون معنوياته في أفضل حالاتها مثل منافسه.