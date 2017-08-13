مدرب نيوكاسل يُبدي رغبته في التعاقد مع لاعب أرسنال

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الإسباني رافاييل بينيتز مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان الإنجليزي جاك ويلشير لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لينضم بذلك فريق نيوكاسل يونايتد إلي قائمة الأندية التي تتصارع من أجل الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي.

ولعل أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع الإنجليزي جاك ويلشير هي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي على رأسها فريق وست هام يونايتد وفريق كريستال بالاس وفريق ليستر سيتي وأيضاً فريق بورنموث، علماً بأن الإنجليزي جاك ويلشير كان مُعاراً في الموسم الماضي إلي صفوف فريق بورنموث.

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ولا شك أن بقاء جاك ويلشير في فريق أرسنال أصبح أمراً في غاية الصعوبة، وذلك بسبب عدم ثقة الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال في إمكانياته وخاصة في ظل الإصابات الكثيرة التي تعرض لها في السنوات القليلة الماضية، والتي أدت تدريجياً إلي هبوط مستواه كثيراً مما جعله يفقد مكانه في فريق أرسنال.

وبكل تأكيد لا يرغب الإنجليزي جاك ويلشير في تكرار سيناريو الموسم الماضي الكارثي مرة أخرى، حيث يبحث في الوقت الحالي عن فريق يضمن فيه مشاركته بصفة أساسية على مدار الموسم الحالي بأكمله، وذلك حتى يتم إختياره في قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وربما الأمر الذي أكد أن أيامه في فريق أرسنال قد إنتهت هو عدم إعتماد المدرب أرسين فينغر عليه تماماً في إنطلاقة الموسم الحالي، حيث خاض فريق أرسنال حتى الآن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية أمام جاره اللندني فريق تشيلسي والتي فاز فيها بركلات الترجيح، كما خاض أيضاً مباراته الأولى في البريمرليغ والتي فاز فيها أيضاً وهذه المرة على حساب فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أما جاك ويلشير فلم يتم إستدعائه حتى إلي قائمة المباراة أو على الأقل جلوسه على مقاعد البدلاء.

وذلك بالرغم من أن اللاعب نفسه قد أخبر العديد من أصدقائه في الأونة الآخيرة بأنه جاهز كلياً من الناحية البدنية لإنطلاقة الموسم الحالي.