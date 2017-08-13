تعرف على أبرز المفاجأت في تشكيلة برشلونة وريال مدريد في موقعة كلاسيكو الأرض

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باتت أنظار عشاق كرة القدم في العالم بأكمله تتجه نحو ملعب الكامب نو والذي سيشهد اليوم الأحد موقعة كلاسيكو الأرض بين فريق برشلونة وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد وذلك في إطار ذهاب كأس السوبر الإسباني 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون المباراة منقولة على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية المفتوحة وأيضاً قناة أون سبورت المصرية الفضائية.

هذا وسوف تشهد موقعة كلاسيكو الأرض غياب نجم بارز للغاية من كل فريق، حيث سيغيب عن فريق برشلونة النجم البرازيلي نيمار جونيور والذي إنتقل بدوره في الأسبوع الماضي إلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو، أما على الجانب الآخر فسوف يغيب عن الفريق الملكي متوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش بسبب الإيقاف نتيجة لحصوله على بطاقة حمراء في كلاسيكو كأس السوبر في عام 2012 م.

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وإليكم تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة لموقعة كلاسيكو الأرض من جانب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – ماتيو كوفاسيتش – توني كروس – إيسكو – غاريث بيل

خط الهجوم: كريم بنزيمة

على أن تكون دكة البدلاء أيضاً عامرة باللاعبين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو التي تحوم الكثير من الشكوك حول مدى جاهزيته من الناحية البدنية، وأيضاً لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وداني سيبايوس.

وإليكم الآن التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة في موقعة كلاسيكو الأرض من جانب المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي:-

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – خافيير ماسكيرانو – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أندريس إنييستا – إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – جيرارد ديولوفيو

هذا وستُقام موقعة الإياب في يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.