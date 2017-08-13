ملخص مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على حساب مُضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق نيوكاسل يونايتد إستغلال دعم جماهيره الكبير من أجل الضغط على ضيفه وتسجيل الأهداف، ولكنه وجد أمامه فريقاً منظماً للغاية في جميع خطوطه وليس ذلك فحسب بل هادئاً أيضاً وواثقاً في إمكانياته بصورة كبيرة.

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ولكن الهدوء سيطر بشكل عام على مجريات الفترة الأولى من عمر اللقاء وذلك بسبب الصلابة الدفاعية الكبيرة التي تميز بها كلاً من الفريقين، وخاصة في ظل غياب الفاعلية الهجومية تماماً من كلاهما وخاصة من جانب فريق توتنهام هوتسبير والذي يمتلك في خطه الأمامي المهاجم الإنجليزي هاري كين، ليستمر ذلك الوضع حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني تلقى فريق نيوكاسل يونايتد ضربة موجعة للغاية عند الدقيقة التاسعة والأربعين وذلك بعدما طرد الحكم لاعبه جونجو شيلفي عقب إعتدائه على ديلي آلي لاعب فريق السبيرز، وعند الدقيقة الثامنة والخمسين حاول الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير تشنيط خطوطه الأمامية فأشرك الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بدلاً من الفرنسي موسى سيسوكو.

وعند الدقيقة الحادية والستين نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر لاعبه الواعد ديلي آلي، ولم يكتفِ فريق توتنهام هوتسبير وبحث عن مضاعفة تقدمه بالمزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة نهائياً وذلك بالرغم من أن منافسه يلعب بعشرة لاعبين فقط.

وعند الدقيقة السبعين تحقق للفريق اللندني ما أراد بعدما سجل له الظهير الأيسر بن دافيس الهدف الثاني وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير أصحاب الأرض، ومن بعدها قام فريق توتنهام هوتسبير بمجاراة الدقائق المتبقية من عمر اللقاء دون حدوث أي تطورات جديدة، لتنتهي المباراة ويحصد بذلك فريق السبيرز النقاط الثلاث الأولى له في البريمرليغ في الموسم الحالي.