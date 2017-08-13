ملخص مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على حساب ضيفه فريق وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق مانشستر يونايتد إستغلال عاملي الأرض والجمهور والضغط على ضيفه بشكل قوي بحثاً عن تسجيل الأهداف، وفي المقابل بدا فريق وست هام يونايتد هادئاً للغاية وحذراً خوفاً من تلقي أي هدف مُبكر مما جعله يتراجع بكامل عناصره إلي مناطقهم الدفاعية.

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ولكن الصلابة الدفاعية لفريق وست هام يونايتد لم تستمر طويلاً فعند الدقيقة الثالثة والثلاثين نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو وسط فرحة عارمة من جماهير مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، لتمر بعدها بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، ليخرج فريق مانشستر يونايتد من الشوط متقدماً بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق مانشستر يونايتد عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بصورة نهائية، وعند الدقيقة الثالثة والخمسين تمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من حسم الأمور لصالح فريقه بعدما سجل له ثاني الأهداف، لتتعقد بذلك مهمة فريق وست هام يونايتد والذي غاب تماماً من الناحية الهجومية.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة إستمر فريق مانشستر يونايتد ضاغطاً على ضيفه ومستحوذاً على الكرة بشكل كامل ولكن دون أن يتمكن من إضافة المزيد من الأهداف، حتى جائت الدقيقة السابعة والثمانين وحينها سجل البديل أنتوني مارسيال الهدف الثالث لمصلحة فريقه.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أضاف الفرنسي بول بوغبا الهدف الرابع لأصحاب الأرض عند الدقيقة التسعين ،لتنتهي المباراة بعد ذلك دون أن تشهد أي جديد وبذلك يحصد فريق مانشستر يونايتد النقاط الثلاث الأولى له في مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي، مؤكداً بأنه سيكون واحداً من أبرز المرشحين للفوز باللقب مع نهاية الموسم، علماً بأن مباراته المقبلة سوف تكون خارج أرضه أمام فريق سوانزي سيتي.