ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد في ذهاب كأس السوبر الإسباني 2017 م

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حسم فريق ريال مدريد موقعة كلاسيكو الأرض بعدما فاز على غريمه التقليدي ومُضيفه فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الكامب نو في إطار ذهاب كأس السوبر الإسباني 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول بدا الهدوء النسبي واضحاً على كلاً من الفريقين خوفاً من تلقي الأهداف بشكل مُبكر، ولكن ذلك الوضع إستمر طويلاً من الطرفين ومعه زادت الإلتحامات البدنية القوية مع غياب أي فرصة حقيقية على مرمى كلاً من الحارس كيلور نافاس حارس مرمى الميرنغي والحارس تير شتيغن حارس مرمى الفريق الكتالوني.

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وعند الدقيقة الخامسة والعشرين سنحت أولى الفرص الحقيقية في اللقاء لمصلحة فريق برشلونة، وذلك حينما نفذ نجمه ليونيل ميسي ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء ولكن كرته علت العارضة بقليل، أما رد الفريق الملكي فجاء عند الدقيقة السابعة والثلاثين حينما سدد لاعبه الويلزي غاريث بيل كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تير شتيغن أبعدها بنجاح للخارج، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع التعادل السلبي دون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن الفريق الملكي من إفتتاح التسجيل في وقت مُبكر للغاية وذلك عبر المدافع جيرارد بيكيه بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الخمسين وسط حالة من الصدمة لجماهير الفريق الكتالوني، وعند الدقيقة الثامنة والخمسين قرر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي زيادة الصعوبات على فريق برشلونة، فأشرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلاً من الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي الدقائق التي تلت الهدف مباشرة بسط فريق برشلونة سيطرته على ضيفه وضغط بشكل قوي بحثاً عن تعديل النتيجة على أقل تقدير قبيل فوات الأوان، وعند الدقيقة السابعة والسبعين تحقق للفريق الكتالوني ما أراد حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء ليُنفذها نجمه ليونيل ميسي بنجاح ويُشعل من أجواء الكلاسيكو من جديد.

ولكن رد الفريق الملكي لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الثمانين نجح الميرنغي في تسجيل هدفه الثاني وذلك عبر الدون كريستيانو رونالدو بطريقة أكثر من رائعة، ولكن وبعدها بدقيقتين فقط قام الحكم بإفساد فرحة فريق ريال مدريد بالتقدم بعدما طرد النجم كريستيانو رونالدو لمحاولته التحايل عليه من أجل الحصول على ركلة جزاء، ولكن أفراح الفريق الملكي إستمرت بعدما تمكن البديل ماركو أسينسيو من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريقه، لتنتهي المباراة بعدها ويقترب الميرنغي كثيراً من التتويج في إنتظار موقعة الإياب يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.