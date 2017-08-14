حصاد مباريات الجولة الأولى من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

Advertisements

إذاً بدأت المتعة تعود من جديد إلي أجواء كرة القدم السعودية مع مطلع الأسبوع الحالي وذلك بسبب إنطلاقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، ومع نهاية الجولة الأولى من عمر الدوري إتضحت العديد من الأشياء حول قدرات كل فريق في الموسم الحالي، ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً شهدت الجولة الإفتتاحية مفاجأت من العيار الثقيل.

والبداية مع حامل اللقب فريق الهلال والذي حقق فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وكان فريق الهلال متأخراً في النتيجة بعدما تحصل فريق الفيحاء على ركلة جزاء نفذها لاعبه روني فيرنانديز بنجاح عند الدقيقة الحادية والثلاثين، ولكن الزعيم تمكن من قلب الطاولة لصالحه من خلال تسجيل هدفين عند الدقيقة السابعة والثلاثين عن طريق اللاعب عبد الله العطيف وعند الدقيقة الثامنة والسبعين عن طريق اللاعب عمر خريبين من ركلة جزاء.

Advertisements

وفي مباراة أخرى عاد فريق النصر بالفوز من خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق النصر كلاً من محمد السهلاوي عند الدقيقة التاسعة عشر ويحيي الشهري عند الدقيقة الثالثة والعشرين وفهد بن جمعة عند الدقيقة الرابعة والثلاثين، أما هدف فريق الفيصلي الوحيد فقد سجله منصور حمزي عند الدقيقة التاسعة والستين.

أما مفاجأت الجولة الأولى فتمثلت في خسارة فريق إتحاد جدة على أرضه أمام ضيفه فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل أهداف فريق الباطن كلاً من سانتوس عند الدقيقة الثامنة والدقيقة الثامنة والستين وجو سيلفا عند الدقيقة التاسعة والثمانين، فيما سجل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا هدف فريقه الإتحاد الوحيد عند الدقيقة الثامنة والثمانين.

وضمن المفاجأت أيضاً فوز فريق الإتفاق على حساب ضيفه فريق أهلي جدة بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق الإتفاق اللاعب هزاع الهزاع عند الدقيقة الثامنة والخمسين والدقيقة الثامنة والستين فيما سجل عمر السومة هدف فريق الأهلي الوحيد عند الدقيقة السادسة والخمسين، أما أخر المفاجأت فتمثلت في خسارة فريق الشباب على أرضه أمام ضيفه الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق أُحد بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق أُحد كلاً من محمد الدو عند الدقيقة الثانية والعشرين وعبد الله الأسطى عند الدقيقة التسعين فيما سجل ماركوس هدف فريق الشباب الوحيد عند الدقيقة الثانية والثمانين.

وفي بقية مباريات الجولة إكتسح فريق التعاون مُضيفه فريق الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، كما حقق فريق القادسية الفوز على حساب ضيفه فريق الرائد بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة الفيصلي والنصر

ملخص مباراة الشباب وأُحد

ملخص مباراة إتحاد جدة والباطن

ملخص مباراة الإتفاق وأهلي جدة