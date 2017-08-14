حصاد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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إنتهت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2017 – 2018 م ومعها إذاً إتضحت العديد من الأمور حول إمكانية كل فريق في المنافسة إما على اللقب أو على المقاعد الأوروبية أو حتى لتفادي الهبوط مع نهاية الموسم إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

والبداية مع حامل اللقب فريق تشيلسي والذي تعرض إلي خسارة مفاجئة على أرضه أمام ضيفه فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف فريق تشيلسي كلاً من ألفارو موراتا عند الدقيقة التاسعة والستين ودافيد لويز عند الدقيقة الثامنة والثمانين، فيما سجل أهداف فريق بيرنلي كلاً من سام فوكس عند الدقيقة الرابعة والعشرين والدقيقة الثالثة والأربعين وستيفن وارد عند الدقيقة التاسعة والثلاثين.

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أما فريق توتنهام هوتسبير وصيف الموسم الماضي فقد عاد بالفوز من خارج أرضه من أمام مُضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، وسجل أهداف فريق السبيرز كلاً من ديلي آلي عند الدقيقة الحادية والستين وبن دافيس عند الدقيقة السبعين، وفي مباراة أخرى حقق فريق أرسنال فوزاً مُثيراً على حساب ضيفه فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وسجل أهداف فريق أرسنال كلاً من ألكسندر لاكازيت عند الدقيقة الثانية وداني ويلباك عند الدقيقة الخامسة والأربعين وأرون رامسي عند الدقيقة الثالثة والثمانين وأوليفيه جيرو عند الدقيقة الخامسة والثمانين.

فيما سجل أهداف فريق ليستر سيتي كلاً من شينجي أوكازاكي عند الدقيقة الخامسة وجيمي فاردي عند الدقيقة التاسعة والعشرين والسادسة والخمسين، وفي لقاء أخر مثير سقط فريق ليفربول في فخ التعادل بثلاثة أهداف لمثلها خارج أرضه أمام مُضيفه فريق واتفورد، وسجل أهداف فريق ليفربول كلاً من ساديو ماني عند الدقيقة التاسعة والعشرين وروبيرتو فيرمينو عند الدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء ومحمد صلاح عند الدقيقة السابعة والخمسين، أما أهداف فريق واتفورد فقد سجلها كلاً من ستيفانو أوكاكا عند الدقيقة الثامنة ودوكوري عند الدقيقة الثانية والثلاثين وميغيل بريتوس عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

كما حقق فريق مانشستر سيتي الفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق برايتون بهدفين مقابل لا شئ وذلك عبر سيرخيو أغويرو عند الدقيقة السبعين ولويس دونك بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الخامسة والسبعين، أما أخر كبار البريمرليغ فريق مانشستر يونايتد فقد إكتسح ضيفه فريق وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وسجل الأهداف كلاً من روميلو لوكاكو عند الدقيقة الثالثة والثلاثين والدقيقة الثانية والخمسين وأنتوني مارسيال عند الدقيقة السابعة والثمانين وبول بوغبا عند الدقيقة التسعين.

وفي بقية مباريات الجولة حقق فريق هادرسفيلد تاون فوزاً عريضاً على مُضيفه فريق كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وحقق فريق إيفرتون الفوز على حساب ضيفه فريق ستوك سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وحقق فريق وست بروميتش ألبيون الفوز على حساب ضيفه فريق بورنموث بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة فريق ساوثهامبتون وضيفه فريق سوانزي سيتي.