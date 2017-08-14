حصاد مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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شهدت الجولة الثانية من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2017 – 2018 م تأكيداً على قوة الأندية التي ستتصارع فيما بينها من أجل إما حصد اللقب مع نهاية الموسم أو حجز المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع نتائج الجولة الثانية.

والبداية مع حامل اللقب فريق موناكو والذي حقق فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق ديجون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق الإمارة كلاً من راداميل فالكاو عند الدقيقة الثالثة والدقيقة السابعة والثلاثين والدقيقة الحادية والخمسين وجيمرسون عند الدقيقة الخامسة والعشرين، فيما سجل هدف فريق ديجون الوحيد اللاعب ويسلي عند الدقيقة الثالثة والأربعين.

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أما المباراة الأبرز التي جمعت فريق غانغون بضيفه فريق باريس سان جيرمان والتي شهدت مشاركة النجم البرازيلي نيمار جونيور لأول مرة في الدوري الفرنسي، فقد حقق فيها الفريق الباريسي الفوز بثلاثية نظيفة وسجل الأهداف كلاً من جوردان إيكوكو بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثانية والخمسين وإيدنسون كافاني عند الدقيقة الثانية والستين ونيمار جونيور عند الدقيقة الثانية والثمانين.

وفي مباراة حقق فريق أولمبيك ليون الفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق رين بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق أولمبيك ليون كلاً من ممفيس ديباي عند الدقيقة السابعة والخمسين وماريانو دياز عند الدقيقة الرابعة والسبعين فيما سجل هدف فريق رين اللاعب بنجامين عند الدقيقة السادسة والثمانين، كما حقق فريق أولمبيك مارسيليا الفوز هو الآخر خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق نانت بهدف وحيد مقابل لا شئ أحرزه لوكاس أوكامبوس عند الدقيقة السابعة والثمانين.

وفي لقاء أخر عاد فريق سانت إيتيان بالفوز من خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق كُان بهدف وحيد مقابل لا شئ أحرزه رومان حاموما عند الدقيقة السابعة والستين، أما مفاجأة هذه الجولة فتمثلت في خسارة فريق نيس على أرضه أمام ضيفه فريق تروا بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل أهداف فريق تروا كلاً من أداما نياني عند الدقيقة الثالثة والخمسين وسيف الدين خاوي عند الدقيقة الخامسة والثمانين فيما سجل آلاساني بليا هدف فريق نيس الوحيد عند الدقيقة الثالثة والستين من ركلة جزاء.

وفي بقية مباريات الجولة حقق فريق أنجيه الفوز على حساب مُضيفه فريق أميان بهدفين مقابل لا شئ، وحقق فريق بوردو الفوز على حساب ضيفه فريق ميتز بهدفين مقابل لا شئ، كما حقق فريق تولوز الفوز على حساب ضيفه فريق مونبلييه بهدف وحيد مقابل لا شئ، بينما تعرض فريق ليل إلي خسارة قاسية خارج أرضه على يد مُضيفه فريق ستراسبورغ بثلاثية نظيفة.

ملخص مباراة غانغون وباريس سان جيرمان

ملخص مباراة ديجون وموناكو

ملخص مباراة رين وأولمبيك ليون

ملخص مباراة نانت وأولمبيك مارسيليا

ملخص مباراة كُان وسانت إيتيان

ملخص مباراة نيس وتروا