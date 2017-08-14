موعد مباراة هوفنهايم وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً يوم غداً الثلاثاء على نظيره فريق هوفنهايم الألماني على أرضية ملعب راين نيكار أرينا، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الريدز المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب باحثاً عن الخروج بنتيجة إيجابية قبيل موقعة الإياب في أنفيلد رود في الأسبوع المقبل، ولكن وبكل تأكيد يُدرك المدرب يورغن كلوب مدى صعوبة المباراة نظراً لآنه سيواجه فريقاً ألمانياً في المقام الأول وأيضاً لآن فريق هوفنهايم قدم في الموسم الماضي واحداً من أفضل مواسمه على مر التاريخ، مما أدى إلي إنهائه الموسم في المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني ولولا خسارته في الأسبوع الآخير من عمر البوندسليغا لكان الفريق الآن في المركز الثالث وبالتالي سيكون مباشرة في دور المجموعات.

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ومن جهته وعقب فترة المعسكر الصيفي الرائع لفريق ليفربول عادت الشكوك لتحوم من جديد حول الفريق، وذلك بعدما خاض الفريق أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، حيث تعادل خارج أرضه أمام مُضيفه فريق واتفورد بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة مثيرة للغاية بين الطرفين، ودون أدنى شك بدا على المدرب يورغن كلوب الإطمئنان من أداء فريقه الهجومي وخاصة في ظل تألق الوافد الجديد الفرعون المصري محمد صلاح، ولكنه وفي المقابل بات قلقاً للغاية بعد الأداء الدفاعي الباهت الذي قدمه الفريق مما يجعله في حاجة ماسة إلي إبرام التعاقدات القوية على مستوى خط الدفاع في الأيام القليلة القادمة.

ولعل ما يُزيد الضغوطات على فريق ليفربول أن جماهيره تُطالبه في الموسم الحالي بضرورة التأهل إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يجعل لقاء الذهاب والإياب أمام فريق هوفنهايم بمثابة المباراة النهائية بالنسبة لفريق الريدز، ولكن الجماهير تُطالب فريقها أيضاً بضرورة المنافسة بقوة على لقب البريمرليغ والذي غاب عن خزائن النادي منذ 27 عاماً كاملة منذ المسمى القديم للدوري.