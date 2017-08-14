موعد مباريات الدور التمهيدي الآخير لدوري أبطال أوروبا 2018 م

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يشهد يوم غداً الثلاثاء إنطلاقة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، حيث تُقام بعض مباريات الذهاب على أن تُقام بقية المباريات في يوم الأربعاء، فيما ستُقام مباريات الإياب في الأسبوع المقبل في يومي الثلاثاء والأربعاء أيضاً، على أن تُقام قرعة دور المجموعات في يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الحالي.

وفي المباراة الأولى يحل فريق كوبنهاغن الدنماركي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كاراباخ من أذربيجان، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيدخل الفريق الضيف عازماً على الخروج بنتيجة إيجابية قبيل موقعة الإياب في الأسبوع المقبل، ولكنه يُدرك جيداً مدى صعوبة أجواء ملعب فريق كاراباخ نظراً للشحن الجماهيري الكبير في المدرجات، وبالتالي فإن الخروج بالتعادل على الأقل سوف يكون أكثر من رائع بالنسبة لفريق كوبنهاغن في نهاية المطاف.

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وفي مباراة أخرى يستقبل فريق أبويل نيقوسيا القبرصي نظيره فريق سلافيا براغ التشيكي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ويُعد فريق أبويل نيقوسيا مرشحاً للتأهل إلي دور المجموعات بنسبة كبيرة للغاية وذلك نظراً لخبرته الكبيرة في هذه المرحلة من عمر المسابقة في السنوات الماضية، ولا شك أن الفريق القبرصي يأمل في الوصول من جديد إلي الدور ربع النهائي من المسابقة والذي كان قد وصل إليه في عام 2012 م ولكنه تم إقصائه حينها على يد فريق ريال مدريد الإسباني.

وفي لقاء أخر يحل فريق سيسكا موسكو الروسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق يونغ بويز السويسري، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ولا شك أن الفريق الروسي مرشحاً للتأهل بنسبة كبيرة نظراً لخبرته الكبيرة في المسابقة في السنوات الماضية.

وفي أخر المباريات يستقبل فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي نظيره فريق ستيوا بوخارست الروماني في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسيسعى الفريق البرتغالي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز مريح قبيل موقعة الإياب في رومانيا في الأسبوع المقبل.