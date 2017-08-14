موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في نهائي كأس مصر 2017 م

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يشهد ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية يوم غداً الثلاثاء قمة نارية من العيار الثقيل والتي ستجمع بين فريق الأهلي ونظيره فريق المصري البورسعيدي، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن الفوز والتتويج باللقب ولا شئ غير ذلك، فمن جهته يرغب فريق الأهلي في الجمع بين لقب الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر لأول مرة منذ عام 2007 م، أما فريق المصري البورسعيدي فيرغب هو الآخر في إسعاد جماهيره الغفيرة مع نهاية الموسم وخاصة بعدما ضمن مقعده في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في العام المقبل 2018 م.

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وسيبحث المارد الأحمر عن لقبه ال 36 في تاريخ المسابقة علماً بأن أخر لقب له في مسابقة كأس مصر كان في عام 2007 م، وذلك حينما فاز على غريمه التقليدي فريق الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد التمديد في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ الكرة المصرية، وفي مقابل ذلك فشل المارد الأحمر في الفوز باللقب رغم وصوله للنهائي في 15 مرة، أما فريق المصري البورسعيدي فيأمل في حصد لقبه الثاني في تاريخ المسابقة بعدما فاز باللقب مرة واحدة فقط كانت في عام 1998 م، علماً بأنه نجح في الوصول إلي الدور النهائي في 8 مناسبات أخرى ولكنه خسرها جميعاً.

مشوار كل فريق منذ إنطلاقة المسابقة وحتى الدور النهائي:-

بدأ فريق الأهلي المسابقة بفوز كاسح على حساب فريق الألومنيوم بسداسية نظيفة في دور ال 32، وفي المقابل حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على حساب فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التمديد، وفي الدور ثمن النهائي حقق فريق الأهلي الفوز على حساب فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد، وفي المقابل حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على حساب فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شئ.

وفي الدور ربع النهائي حقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على حساب فريق وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفي المقابل تعادل فريق المصري البورسعيدي مع فريق إنبي بهدف لمثله ولكنه حسم تأهله بعد ذلك بركلات الترجيح، أما في الدور نصف النهائي فقد إكتسح فريق الأهلي منافسه فريق سموحة برباعية نظيفة، فيما حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على حساب فريق الزمالك بهدفين مقابل لا شئ.

قائمة المارد الأحمر لموقعة نهائي كأس مصر 2017 م:-

شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – محمد نجيب – رامي ربيعة – أحمد فتحي – علي معلول – صبري رحيل – محمد هاني – باسم علي – حسام عاشور – عمرو السولية – حسام غالي – صالح جمعة – ميدو جابر – أكرم توفيق – أحمد حمودي – وليد سليمان – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد – عماد متعب – عمرو جمال – جونيور أجايي