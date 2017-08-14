موعد مباراة التعاون والهلال في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق التعاون يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 20:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل حامل اللقب فريق الهلال المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشوار الحفاظ على اللقب، ولكنه وبكل تأكيد يُدرك أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة وذلك نظراً للقوة الكبيرة التي أصبحت عليها جميع أندية دوري عبد اللطيف جميل في الموسم الحالي بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق.

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ولعل تلك الصعوبات أدركها فريق الهلال جيداً في مباراته الأولى في الدوري حينما إستضاف نظيره فريق الفيحاء في الجولة الأولى، حيث إنتصر فريق الهلال بصعوبة بالغة بهدفين مقابل هدف واحد وذلك بعدما كان متأخراً في النتيجة، أما فريق التعاون فسوف يدخل المباراة بروح معنوية عالية للغاية وذلك بعدما بدأ مشواره في الدوري بفوز عريض خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان فريق الهلال قد أدى مرانه الرئيسي تحضيراً للمباراة يوم أمس الأحد تحت قيادة مدربه رامون دياز، والذي قام بالتركيز بدوره في كامل الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، ومن المقرر أن يختتم الفريق تحضيراته لمباراة التعاون في عصر اليوم الأثنين بإجرائه المران الآخير قبل خوض المواجهة علماً بأن المران سوف يكون مغلقاً في وجه وسائل الإعلام.

هذا ويأمل فريق الهلال في أن يكون في أفضل حالاته للتحديات القادمة الصعبة التي تنتظره في الفترة المقبلة، والتي تتمثل في كأس السوبر السعودي والذي سيواجه فيه غريمه التقليدي فريق إتحاد جدة في موقعة كلاسيكو الكرة السعودية، وإضافة لذلك موقعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م والتي سيواجه فيها فريق العين الإماراتي ذهاباً وإياباً في نهاية شهر أغسطس الحالي وفي شهر سبتمبر المقبل.