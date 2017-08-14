تعرف على مشوار الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2016 – 2017 م

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يُعد موسم 2016 – 2017 م واحداً من أفضل المواسم على مر التاريخ بالنسبة لفريق الأهلي، وذلك بعدما حقق فيه لقب الدوري المصري الممتاز بدون أي هزيمة في 34 مباراة على التوالي، وهو الإنجاز الذي يُحققه المارد الأحمر للمرة السابعة في تاريخه، علماً بأن هذا اللقب هو رقم 39 في تاريخ النادي الأهلي على صعيد بطولة الدوري، وفي هذا التقرير نستعرض لكم مشوار المارد الأحمر منذ البداية وحتى النهاية في الدوري المصري الممتاز.

ففي الجولة الأولى حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ وذلك عبر لاعبه عبد الله السعيد، وفي الجولة الثانية حقق المارد الأحمر الفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شئ وذلك عبر كلاً من محمد نجيب وعبد الله السعيد، وفي الجولة الثالثة حقق فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد وذلك عبر كريم نيدفيد ومؤمن زكريا، وفي الجولة الرابعة حقق الفوز على حساب مُضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ وذلك عبر جون أنطوي ومؤمن زكريا، وفي الجولة الخامسة حقق الفوز على حساب ضيفه فريق أسوان بهدفين مقابل لا شئ وذلك عبر مؤمن زكريا ووليد سليمان.

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أما في الجولة السادسة فقد سقط في فخ التعادل خارج أرضه دون أهداف أمام فريق بتروجيت، وفي الجولة السابعة تعادل من جديد وهذه المرة أمام ضيفه فريق الإتحاد السكندري بهدفين لمثلهماوسجل أهدافه كلاً من وليد سليمان وجونيور أجايي ، وفي الجولة الثامنة عاد ليُحقق الفوز من جديد على حساب فريق طنطا خارج أرضه بهدف وحيد مقابل لا شئ أحرزه علي معلول، وفي الجولة التاسعة حقق الفوز خارج أرضه على حساب فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شئ وذلك عبر جونيور أجايي وعبد الله السعيد، وفي الجولة العاشرة حقق الفوز على حساب ضيفه فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة وذلك عبر مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وجونيور أجايي.

وفي الجولة ال 11 حقق الفوز خارج أرضه على حساب فريق النصر للتعدين بثلاثية نظيفة وذلك عبر وليد سليمان الذي سجل ثنائية وجونيور أجايي، وفي الجولة ال 12 حقق الفوز على حساب فريق الشرقية بثلاثية وذلك عبر وليد سليمان وأحمد فتحي ومؤمن زكريا، وفي الجولة ال 13 حقق الفوز على حساب فريق مصر المقاصة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة ال 14 حقق الفوز على حساب فريق سموحة بهدف نظيف، وفي الجولة ال 15 تعادل سلبياً دون أهداف امام فريق إنبي.

وفي الجولة ال 16 حقق الفوز على حساب فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي الجولة ال 17 حقق الفوز على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك بثنائية نظيفة، وفي الجولة ال 18 تعادل سلبياً دون أهداف أمام فريق الإسماعيلي، وفي الجولة 19 حقق الفوز على حساب فريق المقاولون العرب بثنائية نظيفة، وفي الجولة ال 20 حقق الفوز على حساب فريق وادي دجلة بهدف نظيف، وفي الجولة ال 21 حقق الفوز على حساب فريق الداخلية برباعية نظيفة، وفي الجولة ال 22 حقق الفوز على حساب فريق أسوان بثنائية نظيفة.

وفي الجولة ال 23 حقق الفوز على حساب فريق بتروجيت بثنائية نظيفة، وفي الجولة ال 24 حقق الفوز على حساب فريق الإتحاد السكندري بهدف نظيف، وفي الجولة ال 25 حقق الفوز على حساب فريق طنطا بهدف نظيف، وفي الجولة ال 26 تعادل أمام فريق الإنتاج الحربي بهدف لمثله، وفي الجولة ال 27 حقق الفوز على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الجولة 28 حقق الفوز على حساب فريق النصر للتعدين برباعية نظيفة.

وفي الجولة ال 29 تعادل أمام فريق الشرقية بهدف لمثله، وفي الجولة ال 30 تعادل أمام فريق مصر المقاصة بهدفين لمثلهما، وفي الجولة 31 حقق الفوز على حساب فريق سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفي الجولة 32 تعادل أمام فريق إنبي بهدفين لمثلهما، وفي الجولة 33 تعادل أمام فريق المصري البورسعيدي بهدف لمثله، وفي الجولة ال 34 حقق الفوز على حساب فريق الزمالك بثنائية نظيفة.