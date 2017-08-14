برشلونة يحسم رسمياً صفقته الثانية في الصيف الحالي

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حسم نادي برشلونة الإسباني رسمياً ثاني صفقة له خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما أعلن اليوم عن تعاقده رسمياً مع متوسط الميدان البرازيلي باولينيو قادماً من صفوف فريق غوانغجو إيفرغراند الصيني، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 36,5 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت متواجدة في عقد اللاعب البرازيلي مع فريق غوانغجو إيفرغراند.

وبذلك يكون نادي برشلونة قد حسم صفقته الثانية في الصيف الحالي، وذلك بعدما كان قد تعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو قادماً من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي، ويأتي ذلك في محاولة من إدارة النادي الكتالوني لتعزيز صفوف الفريق وأيضاً من أجل تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور والذي إنتقل بدوره بشكل رسمي إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو.

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وبالرغم من هذه الصفقة إلا أن نادي برشلونة يُدرك جيداً بأنه لا يزال أمامه هناك المزيد من العمل والجهد من أجل التعاقد مع المزيد من العناصر البارزة وخاصة في الناحية الهجومية من أجل تعويض البرازيلي نيمار جونيور، ولعل من الأسماء البارزة التي ترغب إدارة النادي الكتالوني في التعاقد معها هو صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وأيضاً الجناح الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والإيطالي باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وصانع الألعاب البلجيكي إيدن هازارد لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجه البارسا حتى هذه اللحظة هو أنه لم يتمكن من الظفر بخدمات أي نجم من النجوم السابقة، وذلك بسبب إما رفض إدارة النادي الذي يمتلك اللاعب أو رفض اللاعب نفسه مما يجعل الأمور معقدة للغاية على نادي برشلونة.

هذا وكان فريق برشلونة قد بدأ يوم أمس الأحد الموسم الحالي بشكل رسمي، وذلك من خلال إستضافته لغريمه التقليدي فريق ريال مدريد على أرضية ملعب الكامب نو في إطار ذهاب كأس السوبر الإسباني 2017 م، ولكنه تعرض إلي خسارة قاسية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مما زاد من حجم الضغوطات عليه كثيراً.