الصراع يحتدم بين كبار الأندية الأوروبية من أجل مدافع أياكس أمستردام

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الصراع بات محتدماً للغاية بين كبار الأندية الأوروبية، وذلك من أجل مع المدافع الكولومبي الواعد دافينسون سانشيز لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الإنتقالات الحالية، حيث بات يرغب في الظفر بخدمات اللاعب الآن كلاً من نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي ريال مدريد الإسباني بالإضافة إلي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي والذي يُطارد اللاعب منذ فترة في الصيف الحالي.

وكان نادي توتنهام هوتسبير سبق له وأن قدم عرضاً إلي نادي أياكس أمستردام الهولندي والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة نادي أياكس أمستردام رفضت ذلك العرض بشكل قاطع وقررت الإبقاء على لاعبها الواعد في الموسم الحالي، إلا أن نادي توتنهام هوتسبير لم يستسلم بعد وسيُقدم عرضاً جديداً للنادي الهولندي ولكنه سيجد وقتها منافسة شرسة للغاية من جانب نادي ريال مدريد وجاره اللندني نادي تشيلسي.

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ومن المتوقع أن لا يقوم نادي أياكس أمستردام بالتفريط في مدافعه الواعد في الصيف الحالي، وخاصة في حالة تخطيه لعقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي وضمانه بالتالي مقعده في دور المجموعات من عمر المسابقة، مما سيجعله في حاجة ماسة لتواجد لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة على مستوى خط دفاعه في حالة أراد المنافسة على اللقب الأوروبي.

ومن جهته كان المدافع الكولومبي الواعد دافينسون سانشيز صاحب ال 21 عاماً قد تألق بشكل لافت مع فريق أياكس أمستردام في الموسم الماضي، كما ساهم في وصول الفريق إلي الدور النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإضافة لذلك فقد ساهم أيضاً في إنهاء الفريق الدوري الهولندي في المركز الثاني في جدول الترتيب بالرغم من أنه نافس على اللقب حتى اللحظات الآخيرة من عمر المسابقة.

ويبقى الهدف الرئيسي للمدافع دافينسون سانشيز هو المشاركة أساسياً والتألق في الموسم الحالي على مدار الموسم بأكمله، وذلك حتى يتم إختياره ضمن قائمة منتخب بلاده كولومبيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.