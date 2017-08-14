تشيلسي يستعد لتقديم عرضاً ضخماً لساوثهامبتون من أجل مدافعه

Advertisements

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستعد لتقديم عرضاً رسمياً ضخماً إلي نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، على أن يتم تقديم العرض بشكل رسمي في خلال الأسبوع الحالي والذي ستصل قيمته إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي بات مصمماً على تدعيم صفوف فريقه وخاصة خط دفاعه بعد إنطلاقة الفريق السيئة للغاية في الموسم الحالي، حيث بدأ الفريق موسمه بخسارة لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على يد جاره اللندني فريق أرسنال بركلات الترجيح عقب إنتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

Advertisements

وإضافة لذلك بدأ الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة أيضاً وهذه المرة على أرضية ميدان ستامفورد بريدج أمام ضيفه فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما أثار القلق كثيراً بين أوساط جماهير حامل لقب البريمرليغ، وخاصة وأن الفريق اللندني تنتظره العديد من التحديات الصعبة في الموسم الحالي.

حيث سيكون الفريق مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة الحفاظ على لقبه بطلاً للبريمرليغ بالرغم من أن الجميع يعلم مدى صعوبة ذلك الأمر في الموسم الحالي تحديداً، وذلك نظراً للتدعيمات القوية التي قامت بها كل الأندية الكبيرة في إنجلترا مما سيجعل المنافسة شرسة للغاية بين 5 أو 6 أندية، وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً أيضاً بضرورة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا علماً بأنه غاب عن المسابقة في نسخة الموسم الماضي.

وأخيراً سيكون الفريق مُطالباً أيضاً بضرورة التتويج إما بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي أو لقب كأس الرابطة الإنجليزية، علماً بأنه قد وصل إلي الدور النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، ولكنه خسر اللقب حينها على يد جاره اللندني فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد.

ومن المتوقع أن لا تجد إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش الأمر سهلاً في حسم صفقة المدافع فيرجيل فان دايك، فمن جهة ترفض إدارة نادي ساوثهامبتون التخلي عن لاعبها في الصيف الحالي ومن جهة أخرى يُصارع نادي ليفربول هو أيضاً بقوة من أجل الظفر بخدمات اللاعب.