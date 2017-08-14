مدافع بورتو الواعد يجد إهتماماً كبيراً من كبار الأندية الأوروبية

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الظهير الأيمن البرتغالي الواعد ريكاردو بيريرا لاعب فريق بورتو البرتغالي قد بات عليه الصراع كبيراً للغاية من جانب العديد من كبار الأندية الأوروبية، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويأتي على رأس تلك الأندية كلاً من نادي مانشستر يونايتد ونادي توتنهام هوتسبير من إنجلترا ونادي بايرن ميونخ ونادي بوروسيا دورتموند من ألمانيا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

هذا وكان البرتغالي ريكاردو بيريرا صاحب ال 23 معاراً في أخر موسمين إلي فريق نيس الفرنسي، ولكنه تألق معه بشكل لافت للغاية مما جعله محطاً لأنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية، حيث ساهم في الموسم الماضي تحديداً في إنهاء الفريق الدوري الفرنسي في المركز الثالث في جدول الترتيب وذلك بعدما نافس الفريق على اللقب طوال الموسم بأكمله، كما ساهم أيضاً في تأهل الفريق إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا وإن كان ذلك من بوابة الأدوار التمهيدية للمسابقة.

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ولعل ما يُميز البرتغالي ريكاردو بيريرا كثيراً هو أنه يُمكنه أن يلعب إما في مركز الظهير الأيمن أو في مركز الجناح الأيمن الهجومي أو حتى في مركز الظهير الأيسر، مما يجعله لاعباً مرناً للغاية ويُعطي حلولاً إضافية لأي مدرب والتي يتم إحتياجها على مدار الموسم.

ومن جهته يُعتبر نادي توتنهام هوتسبير هو أول الأندية التي أعربت عن رغبتها في ضم اللاعب البرتغالي، وذلك بناءً على رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق السبيرز والذي يُحاول بدوره أن يقوم بتعويض رحيل الظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر، والذي إنتقل بدوره في الصيف الحالي إلي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

مما جعل الفريق اللندني في حاجة ماسة إلي التعاقد مع البديل المناسب بأسرع وقت ممكن، وذلك بالرغم من تواجد الظهير الأيمن الواعد كيران تريبير في صفوف فريق توتنهام هوتسبير، إلا أن رغبة الفريق في المنافسة على الألقاب تُحتم عليه ضرورة تواجد ظهير أيمن أخر في الفريق يمتلك الخبرة الكافية في الملاعب الأوروبية.