تعرف على مشوار الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2016 – 2017 م

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يُعد موسم 2016 – 2017 م واحداً من أسوء المواسم التي مرت فريق الزمالك في التاريخ منذ نشأة النادي، حيث خسر أبناء القلعة البيضاء جميع الألقاب على جميع الأصعدة التي شاركوا فيها، فعلى الصعيد المحلي أنهى الفريق الدوري في المركز الثالث في الترتيب وإضافة لذلك تم إقصائه من مسابقة كأس مصر من الدور نصف النهائي، وعلى الصعيد الأفريقي تم إقصائه من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كما تم إقصائه أيضاً من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية، وفي هذا التقرير نستعرض لكم مشوار فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ففي الجولة الأولى حقق الفوز على حساب فريق الإنتاج الحربي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثانية حقق الفوز على حساب فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على حساب فريق النصر للتعدين بثنائية نظيفة، وفي الجولة الرابعة حقق الفوز على حساب فريق الشرقية بثنائية نظيفة، وفي الجولة الخامسة تعرض للخسارة على يد فريق مصر المقاصة بهدف نظيف.

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وفي الجولة السادسة تعادل سلبياً دون أهداف أمام فريق سموحة، وفي الجولة السابعة حقق الفوز على حساب فريق إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الجولة الثامنة حقق الفوز على حساب فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف، وفي الجولة التاسعة حقق الفوز على حساب فريق طنطا بهدف نظيف، وفي الجولة العاشرة تعادل سلبياً دون أهداف أمام فريق الإسماعيلي.

وفي الجولة ال 11 حقق الفوز على حساب فريق المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، وفي الجولة ال 12 تعادل أمام فريق وادي دجلة بهدف لمثله، وفي الجولة ال 13 حقق الفوز على حساب فريق الداخلية بثلاثية نظيفة، وفي الجولة ال 14 تعادل سلبياً دون أهداف أمام فريق أسوان، وفي الجولة ال 15 حقق الفوز على حساب فريق بتروجيت بهدف نظيف.

وفي الجولة ال 16 حقق الفوز على حساب فريق الإتحاد السكندري بثنائية نظيفة، وفي الجولة ال 17 تعرض للخسارة على يد غريمه فريق الأهلي بثنائية نظيفة، وفي الجولة ال 18 تعرض للخسارة على يد فريق الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، وفي الجولة ال 19 حقق الفوز على حساب فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي الجولة ال 20 حقق الفوز على حساب فريق النصر للتعدين بثنائية نظيفة.

وفي الجولة ال 21 تعرض للخسارة على يد فريق الشرقية بهدف نظيف، وفي الجولة ال 22 تعرض للخسارة على يد فريق مصر المقاصة بثنائية نظيفة، وفي الجولة ال 23 تعرض للخسارة على يد فريق سموحة بثنائية نظيفة، وفي الجولة ال 24 تعرض للخسارة على يد فريق إنبي بثنائية نظيفة، وفي الجولة ال 25 حقق الفوز على حساب فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

وفي الجولة ال 26 تعادل سلبياً دون أهداف أمام فريق طنطا، وفي الجولة ال 27 تعادل سلبياً دون أهداف أمام فريق الإسماعيلي، وفي الجولة ال 28 حقق الفوز على حساب فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الجولة ال 29 حقق الفوز على حساب فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الجولة ال 30 حقق الفوز على حساب فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وفي الجولة ال 31 حقق الفوز على حساب فريق أسوان بهدف نظيف، وفي الجولة ال 32 حقق الفوز على حساب فريق بتروجيت بثنائية نظيفة، وفي الجولة ال 33 حقق الفوز على حساب فريق الإتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الجولة ال 34 تعرض للخسارة على يد غريمه فريق الأهلي بثنائية نظيفة.