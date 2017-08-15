تشيلسي يثق في قدرته على التعاقد مع لاعب أرسنال في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي واثقاً من قدرته على التعاقد مع متوسط الميدان الإنجليزي الواعد أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من تمسك إدارة نادي أرسنال باللاعب وأيضاً لتمسك الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال به كثيراً.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني في حالة إتمام الصفقة بنجاح، ولعل ما يُعزز من آمال نادي تشيلسي أن اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين لم يقوم حتى هذه اللحظة بتجديد عقده مع ناديه الحالي أرسنال، علماً بأن عقده ينتهي في صيف العام المقبل 2018 م مما يعني أنه في حالة عدم تجديده للعقد على مدار الموسم الحالي فسوف يرحل عن النادي بشكل مجاني في الصيف المقبل، وبالتالي فإن إدارة نادي أرسنال ستجد نفسها مضطرة لبيعه في الصيف الحالي والإستفادة منه من الناحية المادية على أقل تقدير.

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هذا ويأتي إصرار نادي تشيلسي على التعاقد مع اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي، ولكن وفي المقابل أبدى المدرب أرسين فينغر رغبته في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف فريق الغانرز، ولعل ذلك الأمر كان واضحاً بصورة جلية من خلال إشراكه له بصفة أساسية مع الفريق في إنطلاقة الموسم الحالي.

حيث ساهم الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين صاحب ال 23 عاماً في فوز فريقه بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية، والذي جاء على حساب جاره اللندني فريق تشيلسي بركلات الترجيح، كما ساهم أيضاً في فوز فريقه في المباراة الإفتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويبقى الهدف الرئيسي لتشامبرلين في الموسم الحالي هو المشاركة بصفة أساسية مع الفريق الذي يلعب لصالحه على مدار الموسم بأكمله، حتى يتم إختيار في قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.