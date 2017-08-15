مهاجم تشيلسي يُهاجم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي

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إعترف المهاجم الإسباني دييغو كوستا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي حالياً بأن ناديه يتعامل معه على أنه مجرم وليس لاعب كرة قدم محترف، وذلك في حوار حصري أجرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية مع المهاجم دييغو كوستا في موطنه البرازيل الذي يتواجد فيه في الوقت الحالي، وذلك نظراً لعدم رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي في تواجد اللاعب ضمن صفوف الفريق اللندني في الموسم الحالي.

كما أشار أيضاً في حديثه إلي أنه يُفضل البقاء في موطنه البرازيل لمدة عام كامل دون أن يُمارس كرة القدم على أن يعود للمشاركة مع فريق تشيلسي من جديد، مُشيراً في الوقت ذاته بأن المال لا يُهمه على الإطلاق وفي حالة لم يدفع له نادي تشيلسي راتبه طوال هذه الفترة فإنه سيعود على المستوى الشخصي أقوى من أي فترة سابقة.

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وشدد أيضاً المهاجم دييغو كوستا على رغبته في العودة إلي أحضان ناديه السابق أتليتكو مدريد الإسباني، مؤكداً بأن إدارة نادي تشيلسي هي التي تقوم بتعطيل الصفقة حتى الآن وذلك لرغبتها الكبيرة في بيعه لإحدى الأندية الصينية من أجل كسب الأموال الطائلة من وراء عملية بيعه، وهو الأمر الذي يُهمه تماماً لآنه لا يلعب كرة القدم من أجل المال.

وعن حديثه عن المدرب أنطونيو كونتي بصفة خاصة أكد المهاجم دييغو كوستا بأنه يحترم المدرب أنطونيو كونتي كمدرباً لكرة القدم، ولكنه لا يحترمه على الإطلاق على المستوى الشخصي وذلك بسبب عدم تقربه من اللاعبين بالشكل المطلوب، وذلك بعكس المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يُعتبر مثالياً على جميع الأصعدة في وجه نظره.

وأضاف المهاجم دييغو كوستا أيضاً بأن المدرب جوزيه مورينيو قد إتصل به في الأونة الآخيرة وذلك من أجل الإطمئنان عليه وخاصة في الوضعية التي يمر بها في الصيف الحالي، مؤكداً بأنه لم يُعاني من أي مشكلة تماماً تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو حينما كان الآخير مدرباً لفريق تشيلسي، مُشيراً أيضاً إلي أن كل لاعب في فريق تشيلسي كان حزيناً للغاية حينما قررت إدارة النادي إقالته في الموسم قبل الماضي.