يوفنتوس ينضم إلي قائمة الأندية المتصارعة على متوسط ميدان أرسنال

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد إنضم إلي قائمة الأندية الأوروبية التي تتصارع فيما بينها، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الإنجليزي جاك ويلشير لاعب نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليُصبح الصراع شرساً للغاية بين كلاً من نادي ميلان ونادي روما من إيطاليا ونادي نيوكاسل يونايتد ونادي ليستر سيتي ونادي كريستال بالاس ونادي بورنموث من إنجلترا وذلك من أجل الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي.

هذا ويأتي الصراع الكبير من أجل ضم اللاعب في الصيف الحالي نظراً لآن عقده الحالي مع نادي أرسنال يتبقى على نهايته موسم واحد فقط، أي أنه ينتهي في صيف العام المقبل 2018 م مما يجعل إدارة نادي أرسنال مضطرة لبيع لاعبها في الصيف الحالي وذلك في حالة أرادت الإستفادة منه من الناحية المادية على أقل تقدير.

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ولعل ما يجعل رحيله عن صفوف النادي اللندني قريباً للغاية هو عدم الإعتماد عليه تماماً من جانب الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال في إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك بالرغم من تعافيه الكامل من الإصابة وجاهزيته أيضاً من الناحية البدنية بشكل مثالي، إلا أنه قد تم إستبعاده من مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية والتي فاز بها فريق أرسنال على حساب جاره اللندني فريق أرسنال بركلات الترجيح، وإضافة لذلك تم إستبعاده أيضاً من المباراة الإفتتاحية لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي فاز بها فريق أرسنال على حساب ضيفه فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ولا شك أن الإنجليزي جاك ويلشير صاحب ال 25 عاماً لا يرغب في تكرار سيناريو الموسم الماضي الباهت له على المستوى الشخصي، حيث يرغب في المشاركة بصفة مستمرة وكلاعب أساسي على مدار الموسم الحالي بأكمله، وذلك حتى يتم إختياره ضمن قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن جاك ويلشير كان قد قضى الدور الثاني من عمر الموسم الماضي مُعاراً إلي نادي بورنموث ولكنه لم يتمكن من تحقيق معه أي شئ سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.