السلطان إبراهيموفيتش يقترب من العودة إلي صفوف مانشستر يونايتد

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بات قريباً للغاية من توقيع عقده الجديد مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في خلال ال 24 ساعة المقبلة، وذلك نظراً للتحسن الكبير الواضح عليه أثناء عملية تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الدور الثاني من عمر الموسم الماضي.

حيث كان السلطان إبراهيموفيتش قد تعرض إلي قطع في أربطة الركبة في شهر إبريل الماضي من العام الحالي2017 م، وذلك رفقة فريق مانشستر يونايتد حينما كان يواجه نظيره فريق أندرلخت البلجيكي في مسابقة الدوري الأوروبي، مما أدى بعدها إلي خضوعه إلي عملية جراحية والتي تخطاها بنجاح ولكن وفي الوقت ذاته أكد أطباء نادي مانشستر يونايتد أن عودة السلطان إبراهيموفيتش من جديد إلي الملاعب سوف تكون مع مطلع العام المقبل 2018 م وتحديداً في شهر يناير.

Advertisements

وهو الأمر الذي جعل إدارة نادي مانشستر يونايتد تتراجع عن قيامها بتجديد عقده مع النادي والذي كان قد إنتهى في شهر يونيو الماضي، وبالرغم من ذلك إلا أن السلطان إبراهيموفيتش إستمر في عملية علاجه تمهيداً للعودة من الإصابة في مقر نادي مانشستر يونايتد، وعلى الرغم من أنه قد تم نصيحته بعدم الإستعجال في عملية الإستشفاء إلا أن السلطان إبراهيموفيتش يبدو مصمماً للغاية على العودة سريعاً إلي الملاعب وتجديد عقده بالتالي مع فريق الشياطين الحمر.

وبالرغم من أن فريق مانشستر يونايتد يمتلك في صفوفه حالياً المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والمهاجم الإنجليزي الواعد ماركوس راشفورد، إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد سوف يكون في غاية السعادة في حالة إنضم لهذا الثنائي السلطان إبراهيموفيتش، وخاصة في ظل رغبة الفريق الواضحة في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وأيضاً الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

علماً بأن فريق مانشستر يونايتد كان قد بدأ مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي بتحقيقه لفوز كبير على حساب ضيفه فريق وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أولد ترافورد.