جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2017 – 2018 م والتي أقامها الإتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الأثنين عن مواجهات قوية للغاية لفرق المقدمة منذ الأسبوع الأول من عمر المسابقة، علماً بأن الأسبوع الأول من عمر الدوري سوف يُقام في شهر سبتمبر المقبل وتحديداً إنطلاقاً من اليوم الثامن عشر في الشهر.

وفي الأسبوع الأول يصطدم حامل اللقب فريق الأهلي بنظيره فريق طلائع الجيش، فيما يواجه الوصيف فريق مصر المقاصة نظيره فريق الأسيوطي، أما صاحب المركز الثالث فريق الزمالك فسوف يواجه نظيره فريق الإنتاج الحربي، وفي بقية مباريات الجولة الأولى يواجه فريق الإسماعيلي نظيره فريق الإتحاد السكندري في مواجهة مرتقبة بين الطرفين.

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كما يواجه فريق إنبي نظيره فريق سموحة في مباراة أخرى مرتقبة، وفي لقاء أخر منتظر يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق وادي دجلة، ويواجه فريق الداخلية نظيره فريق بتروجيت، ويواجه فريق طنطا نظيره فريق النصر، بينما يواجه فريق المقاولون العرب نظيره فريق الرجاء.

ونستعرض إليكم الآن جدول مباريات حامل اللقب فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2017 – 2018 م:-

– الأهلي ضد طلائع الجيش – الأهلي ضد مصر المقاصة – الأهلي ضد الرجاء – الأهلي ضد الإسماعيلي – الأهلي ضد الإتحاد السكندري – الأهلي ضد المقاولون العرب – الأهلي ضد الأسيوطي – الأهلي ضد النصر – الأهلي ضد الإنتاج الحربي – الأهلي ضد الداخلية – الأهلي ضد المصري البورسعيدي – الأهلي ضد إنبي – الأهلي ضد طنطا – الأهلي ضد سموحة – الأهلي ضد وادي دجلة – الأهلي ضد بتروجيت – الأهلي ضد الزمالك

وإليكم الآن جدول مباريات فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م:-