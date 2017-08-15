موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب كأس السوبر الإسباني 2017 م

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد مساء يوم غداً الأربعاء موقعة كلاسيكو الأرض، والتي ستجمع بين فريق ريال مدريد وضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في إطار إياب كأس السوبر الإسباني 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على أن تكون المباراة منقولة على قناتي أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية المفتوحة بالإضافة إلي قناة أون سبورت المصرية.

وسيدخل الفريق الملكي موقعة الكلاسيكو تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بمعنويات عالية للغاية، وخاصة بعدما حسم فريقه موقعة الذهاب في يوم الأحد الماضي على أرضية ملعب الكامب نو، حيث فاز الميرنغي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مما جعله قريباً للغاية من التتويج باللقب الثاني له في إنطلاقة الموسم الحالي 2017 – 2018 م، ففي الأسبوع الماضي سبق له وأن فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي وذلك عقب فوزه على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

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أما على الجانب الآخر فسوف يدخل الفريق الكتالوني موقعة الكلاسيكو تحت قيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي عازماً على تدارك نتيجة لقاء الذهاب، ولكنه وفي الوقت ذاته يُدرك جيداً مدى صعوبة تحقيق ذلك أمام فريق يُسيطر على كرة القدم الأوروبية والعالمية في أخر موسمين، وإضافة لذلك فإنه سيخوض المواجهة أمام أنصار الفريق الملكي والذين سيحضرون بدورهم إلي أرض الملعب بغزارة شديدة من أجل مؤازرة الفريق والإحتفال معه بأول لقبين في الموسم الجديد.

وبالرغم من أن الفريق الملكي سوف يكون منقوصاً من خدمات نجمه البرتغالي الدون كريستيانو رونالدو، وذلك بعدما تم طرده في موقعة الذهاب وتم إيقافه بعدها من جانب الإتحاد الإسباني لكرة القدم لمدة 5 مباريات رسمية، إلا أن فريق ريال مدريد يمتلك تشكيلة قوية للغاية على مستوى جميع الخطوط وخاصة أيضاً في ظل عودة متوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش من الإيقاف مما سيجعل الميرنغي يُسيطر على وسط الميدان بشكل كامل.