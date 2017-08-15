موعد مباراة سيلتك وأستانا في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق سيلتك الإسكتلندي لإستقبال ضيفه فريق أستانا من كازاخستان يوم غداً الأربعاء على أرضية ملعب سيلتك بارك، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سيلتك المواجهة تحت قيادة مدربه برندان رودجرز باحثاً عن تحقيق الفوز بنتيجة عريضة ولا شئ غير ذلك، وخاصة وأنه سوف يخوض المباراة على أرضه وأمام جماهيره المتحمسة للغاية والتي دائماً ما يكون لها دوراً كبيراً في إنتصارات فريق سيلتك سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

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ولكن وبكل تأكيد يُدرك فريق سيلتك مدى صعوبة المباراة كثيراً أمام ضيفه فريق أستانا، والذي إكتسب الخبرة الكبيرة في السنوات القليلة الماضية من خلال مشاركته بصفة مستمرة في المسابقة، حيث يتخطى دائماً الأدوار التمهيدية ويتأهل إلي دور المجموعات، علماً بأن كلاً من الفريقين سبق لهما وأن إلتقيا في الدور التمهيدي الآخير أيضاً من مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة الموسم الماضي.

وحينها تأهل فريق سيلتك إلي دور المجموعات على حساب فريق ٍأستانا، وذلك بعدما فاز فريق سيلتك ذهاباً على أرضه بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن تنتهي موقعة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله من الجانبين مما أسفر عن تأهل فريق سيلتك، ولكن يبدو أن فريق أستانا جاهزاً هذه المرة لمقارعة فريق سيلتك وخاصة بعدما أقصى فريق ليغيا وارسو البولندي من الدور التمهيدي الثالث من عمر المسابقة، مما يؤكد أن الإثارة ستكون حاضرة سواء في موقعة الذهاب في إسكتلندا أو في موقعة الإياب في كازاخستان في الأسبوع المقبل.

وفي مباراة أخرى في اليوم ذاته يستقبل فريق أولمبياكوس اليوناني ضيفه فريق رييكا الكرواتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وبكل تأكيد سيكون فريق أولمبياكوس مرشحاً لتحقيق الفوز ذهاباً وإياباً نظراً لتاريخه الكبير في المسابقة الأوروبية.