موعد مباراة إسطنبول باشاكشهير وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يحل فريق إشبيلية الإسباني ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق إسطنبول باشاكشهير التركي يوم غداً الأربعاء على أرضية ملعب باشاكشهير فاتح تيريم، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إشبيلية المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية وطيبة، وخاصة وأن لديه أفضلية نسبية على منافسه نظراً لإقامة موقعة الإياب في الأسبوع المقبل على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان وسط حماسة الجماهير الأندلسية العاشقة لفريقها.

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ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق إشبيلية جيداً أن الأمور لن تكون سهلة تماماً أمام فريق إسطنبول باشاكشهير الذي سيكون مدعوماً هو الآخر بجماهير غفيرة للغاية، وخاصة في حالة تقديمه لنفس الأداء الذي قدمه طوال الموسم الماضي، والذي أسفر عن إنهائه الدوري التركي في المركز الثاني في الترتيب وذلك بعد منافسة شرسة على اللقب مع فريق بيشكتاش.

ولكن المدرب إدواردو بيريز يعتمد بشكل رئيسي في هذه المواجهة على خبرة لاعبيه الكبيرة على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعكس فريق إسطنبول باشاكشهير الذي لا يمتلك في صفوفه ربما العناصر التي لديها الخبرة الكافية في مسابقة دوري الأبطال بإستثناء المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور الذي ستعقد عليه الجماهير التركية الكثير من الآمال في تسجيل الأهداف بالرغم من علمها جيداً بأن مستواه لم يعد كما كان سابقاً.

هذا وسيكون فريق إشبيلية مُعززاً بالصفقات القوية التي أبرمها في الميركاتو الصيفي الحالي، والتي يأتي على رأسها كلاً من المدافع الدنماركي المخضرم سيمون كاير قادماً من صفوف فريق فنربخشة التركي، و العائد من جديد إلي أحضان النادي الجناح الأيمن الإسباني المخضرم خيسوس نافاس في صفقة إنتقال حر، والجناح الإسباني المخضرم الآخر نوليتو قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، علماً بأن الفريق الأندلسي قد رحل عنه العديد من العناصر الأساسية أيضاً وعلى رأسهم كلاً من الثنائي فيسنتي إيبورا وفيكتور فيتولو.