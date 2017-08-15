موعد مباراة نابولي ونيس في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق نابولي الإيطالي لإستقبال ضيفه فريق نيس الفرنسي يوم غداً الأربعاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب سان باولو، وذلك ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وخاصة وأنه سيكون مدعوماً من جانب جماهيره الغفيرة مما يجعلها فرصة مثالية لفريق الجنوب الإيطالي لتحقيق إنتصار عريض ومريح قبيل موقعة الإياب في الأسبوع المقبل على أرضية ملعب أليانز ريفييرا.

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ولكن دون أدنى شك يُدرك فريق نابولي ومدربه ماوريسيو ساري جيداً أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق كما يتوقعها البعض، وذلك لما فعله فريق نيس في الموسم الماضي على صعيد الدوري الفرنسي، ولكن وفي الوقت ذاته تبدو كل المؤشرات تصب في مصلحة فريق نابولي لخطف بطاقة التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة، وذلك بسبب الوضعية السيئة التي يعيشها فريق نيس في إنطلاقة الموسم الحالي على الصعيد المحلي.

ففريق نيس خاض حتى الآن 4 مباريات رسمية في الموسم الجديد تحت قيادة مدربه لوسيان فافر، ولكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة منها مما أثار القلق كثيراً بين أوساط جماهير فريق الجنوب الفرنسي، فعلى صعيد مسابقة دوري الأبطال تعادل فريق نيس ذهاباً وإياباً أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في الدور التمهيدي الثالث من عمر المسابقة، أما على صعيد الدوري الفرنسي فقد تعرض الفريق للخسارة في المباراة الأولى خارج أرضه أمام فريق سانت إيتيان وفي المباراة الثانية أيضاً وهذه المرة داخل أرضه أمام الصاعد حديثاً لأضواء الدوري الفرنسي فريق تروا.

وذلك بالرغم من أن الفريق حافظ تقريباً على معظم ركائزه الأساسية بإستثناء ظهيره الأيمن والأيسر والمغربي يونس بلهندة، ولكنه وفي الوقت ذاته تعاقد مع صانع الألعاب الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر والفرنسي آلان ماكسيم على أمل أن يتمكن الثنائي من الإندماج سريعاً حتى يتمكن الفريق من تحقيق حلمه ويتأهل إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.