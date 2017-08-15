موعد مباراة أوتريخت وزينيت في الدوري الأوروبي 2018 م

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يحل فريق زينيت الروسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أوتريخت الهولندي يوم غداً الأربعاء على أرضية ملعب غالغين وارد، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق زينيت المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم روبيرتو مانشيني عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غير ذلك، وليس ذلك فحسب وإنما الخروج أيضاً بفوز مريح يجعله في وضعية جيدة قبيل موقعة الإياب على أرضه في روسيا في الأسبوع المقبل، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك المدرب روبيرتو مانشيني جيداً أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق وخاصة في ظل الأجواء الجماهيرية الصعبة على أرضية ملعب فريق أوتريخت.

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ولكن وبالرغم من ذلك فإن الفريق الروسي سيكون هو المرشح الأوفر حظاً لنيل بطاقة التأهل إلي دور المجموعات في نهاية المطاف، وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها فريق زينيت في المسابقات الأوروبية بشكل عام.

ومن جهته سيُحاول فريق أوتريخت إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية قد تمنح له الأمل في موقعة الإياب، علماً بأن الفريق الهولندي يُقدم منذ موسمين تقريباً على الصعيد المحلي أدائاً أكثر من رائع مما يجعل حظوظه وافرة أيضاً في خطف بطاقة التأهل، علماً بأن فريق أوتريخت كان قد تخطى عقبة كلاً من الدور التمهيدي الثاني والدور التمهيدي الثالث من عمر المسابقة.

وعلى الصعيد المحلي بدأ فريق أوتريخت مشواره في الدوري الهولندي بطريقة جيدة بعدما حقق فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب فريق أدو دين هاغ بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، أما في الجهة المقابلة فيبدو أن فريق زينيت سوف يكون من أبرز المرشحين للظفر بلقب الدوري الروسي في الموسم الحالي، فبعد مرور 6 جولات من عمر الدوري حقق الفريق 5 إنتصارات وسقط في فخ التعادل في مرة واحدة فقط مما جعله يتربع على عرش الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق روستوف، وإضافة لذلك أيضاً فإنه قد إكتسح حامل اللقب فريق سبارتاك موسكو في الأسبوع الماضي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.