جدول مباريات الجولة الثانية من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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إنطلقت اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من مسابقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، وذلك بمباراة مثيرة للغاية جمعت بين فريق التعاون وضيفه فريق الهلال والتي إنتهت على وقع فوز فريق الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وسجل أهداف فريق التعاون كلاً من الحاج كامارا عند الدقيقة السادسة والعشرين ومصطفى فتحي عند الدقيقة الخامسة والثلاثين وعبد الله الشمري عند الدقيقة الخامسة والأربعين، فيما سجل أهداف فريق الهلال كلاً من عمر خريبين عند الدقيقة الرابعة عشر ومحمد البريك عند الدقيقة الحادية والعشرين وكارلوس إدواردو عند الدقيقة الثامنة والثلاثين والسادسة والخمسين.

وتُقام بقية مباريات الجولة في يوم الخميس المقبل ومن ثم يوم الجمعة على أن تُختتم الجولة في يوم السبت القادم، والبداية مع يوم الخميس حيث يستقبل فريق الرائد نظيره فريق الفيصلي، وذلك في تمام الساعة 19:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و18:20 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته يستقبل فريق أهلي جدة نظيره فريق الفتح على أرضية ملعب الجوهرة، وذلك في تمام الساعة 20:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم الجمعة يستقبل فريق الباطن ضيفه فريق أُحد، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته يستقبل فريق النصر نظيره فريق الإتفاق على أرضية ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة 20:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم السبت يستقبل فريق الشباب نظيره فريق القادسية، وذلك في تمام الساعة 19:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و18:05 مساءً بتوقيت القاهرة، أما أخر مباريات الجولة الثانية فسوف تجمع بين فريق الفيحاء وضيفه فريق إتحاد جدة، وذلك في تمام 20:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

هذا ويتواجد حالياً في صدارة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حامل اللقب فريق الهلال الذي يمتلك في رصيده 6 نقاط، ولكن ذلك بشكل مؤقت في إنتظار إستكمال بقية مباريات الجولة الثانية.