ملخص مباراة هوفنهايم وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق هوفنهايم الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب راين نيكار أرينا ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق هوفنهايم السيطرة على ضيفه وفرض أسلوب لعبه منذ البداية، وفي المقابل بدا على فريق ليفربول الهدوء والحذر خوفاً من تلقي الأهداف مثلما حدث معه في أولى مبارياته في البريمرليغ، وعند الدقيقة الثانية عشر سنحت فرصة مثالية لفريق هوفنهايم من أجل إفتتاح التسجيل حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء، ليُنفذها لاعبه أندري كراماريتش ولكن الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه تألق وتصدى لها بنجاح وأنقذ مرمى فريقه.

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أما رد فريق ليفربول فلم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الخامسة عشر إنفرد الفرعون المصري محمد صلاح بالحارس أوليفر باومان ولكنه أضاعها بسهولة في نهاية المطاف، وعند الدقيقة الخامسة والثلاثين نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر ظهيره الأيمن ألكسندر أرنولد والذي نفذ ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة لم يتمكن أي أحد من إيقافها.

وعند الدقيقة الثالثة والأربعين كاد فريق هوفنهايم يُدرك التعادل بعدما سدد لاعبه أندري كراماريتش كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن القائم الأيمن للحارس سيمون مينيوليه تصدى للكرة وحرم أصحاب الأرض من تعديل النتيجة، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد وعلى وقع تقدم الضيوف بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق هوفنهايم من إدراك التعادل عبر لاعبه الواعد سيرجي جنابري عند الدقيقة التاسعة والأربعين ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل، وفي الدقائق المتبقية من عمر اللقاء إستحوذ فريق هوفنهايم على الكرة بشكل كامل وضغط بشكل قوي على ضيفه، وفي المقابل تراجع فريق ليفربول بكامل عناصره إلي المناطق الدفاعية وإعتمد على الهجمات المرتدة.

وعند الدقيقة الرابعة والسبعين حسم فريق ليفربول الأمور تماماً بعدما سجل له البديل جيمس ميلنر الهدف الثاني قاضياً بشكل كبير على آمال فريق هوفنهايم في التأهل إلي دور المجموعات بالرغم من تبقي مباراة الإياب التي ستُقام في الأسبوع المقبل على أرضية ملعب أنفيلد رود، ولعل ما أبقى قليلاً على آمال فريق هوفنهايم هو تمكنه من تقليص الفارق عبر لاعبه البديل مارك أوث عند الدقيقة السابعة والثمانين، لتبقى بذلك جميع الإحتمالات واردة في موقعة الإياب.