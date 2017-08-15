عاجل .. تشكيل فريق النادى الأهلى فى نهائى كأس مصر

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كشف المدير الفني للنادي الأهلي “حسام البدري” عن تشكيل فريقه في مواجهة النادى المصري التي تقام على ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية في نهائي كأس مصر.

وأعلن البدري الدفع باللاعب “جونيور أجايي” في مركز المهاجم الصريح، ويعاونه الثنائي مؤمن زكريا ووليد سليمان كجناحين في التشكيل الأساسي الذي سيبدأ المباراة.

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وفى منطقة وسط الملعب المدافع يتواجد حسام عاشور إلى جانب عمرو السولية، و أمامهما عبد الله السعيد في الوسط الهجومي.

وفى خط الدفاع يقود رامي ربيعة ومحمد نجيب الأهلي في ظل غياب سعد سمير بعد استبعاده من قائمة المباراة بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

وجاء تشكيل الأهلي كما يلى:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

البدلاء: أحمد عادل، محمد هاني، حسام غالي، أحمد حمودي، صالح جمعة، عمرو جمال، عماد متعب.