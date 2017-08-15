عاجل.. تشكيل النادى المصرى لمبارة نهائى كأس مصر

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كشف المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي”حسام حسن” عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر بملعب الجيش في برج العرب.

واستعان الكابتن “حسام حسن” في التشكيل الأساسي بكلا من: احمد بوسكا، عبدالله جمعة، عمرو موسى، كريم العراقي، فريد شوقي، اسلام صلاح، محمد الشامي، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، احمد جمعة، وحمادة ناصر.

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ويتواجد على مقاعد بدلاء النادي المصري كلا من: احمد عبدالفتاح، إسلام عطية، إسلام صلاح، عبدالله بيكا، احمد كابوريا، حسام أشرف، وأحمد سالم صافي.

ويدخل النادى المصرى هذه المباراة بحالة قوية وكبيرة من الطموح بعد فوزه فى مباراة قبل النهائى على نادى الزمالك بهدفين للاشئ .

ووصل لنهائى البطولة بعد 19 عاماً أبتعاد عن نهائيات هذه البطولة، وكان النادى المصرى قد انهى الدورى العام فى المركز الرابع ويشارك للمرة الثانية على التوالي فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.