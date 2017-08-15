عاجل.. الاهلى يتوج بطلا لكأس مصر

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حقق النادى الأهلى فوزاً صعبا فى نهائى كأس مصر على النادى المصرى بعد ان حول تأخره بفوز ثمين بهدفين لهدف فى الشوط الرابع من المباراة .

وكان قد أحرز هدف المصرى اللاعب “عبد الله بيكا” بعد أن أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 102 ليرسل الكرة إلى شباك شريف إكرامي ليسجل هدف قاتل في وقت عانى خلاله اللاعبين من الإرهاق البدني الشديد، وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول بعد كرة سريعة طويلة في منطقة الجزاء انتهت بين أحضان الحارس بعد تسديدة سهلة.

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واستطاع الأهلي أن يضغط بقوة لينفذ عرضيتين خطيرتين من الجهتين اليمنى واليسرى لكن لم يستطع لاعبوه في إيداعها الشباك لينتهي الوقت الإضافي الأول بهدف المصري القاتل.

وجاء البديل “عمرو جمال” ليحصل على الكرة في منطقة الجزاء ويسدد كرة بقدمه اليمنى إلى الشباك الخارجية بعد أن مرت بجوار القائم الأيسر لحارس المصرى “بوسكا” الذي اكتفى بالمشاهدة في الدقيقة 110.

ثم تاتى كرة عرضية من خطأ يرسلها على معلول لعمرو جمال ليسجل هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 117 وتدخل شباك بوسكا برأسية متقنة ليعيد الروح لجسد الفرق الأحمر.

وفي الدقيقة 120+1 ينجح اللعب الدولى “أحمد فتحي” في تسجيل الهدف القاتل بعد تمريرة رائعة وضعته في موقف الأنفراد الكامل بالحارس ويسدد إلى الشباك معلناً عن هدف قاتل .

ثم يعلن الحكم عن نهاية الوقت الإضافي الرابع بفوز النادى الاهلى ببطولة الكأس .