جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

Advertisements

يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لإنطلاقة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018 م في يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس الحالي، علماً بأن الجولة سوف تُقام على مدار 3 أيام وهي السبت والأحد والأثنين، ولا شك أن الإثارة والأهداف الغزيرة ستكون موجودة من جديد مثلما حدث في الجولة الأولى ومثلما يحدث دائماً في البريمرليغ.

والبداية مع يوم السبت حيث يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق سوانزي سيتي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وبكل تأكيد سيكون فريق مانشستر يونايتد مرشحاً للفوز بنسبة كبيرة وخاصة بعد الأداء والنتيجة الرائعة التي حققها في الجولة الأولى.

Advertisements

وفي اليوم ذاته وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة تُقام 5 مباريات، حيث يستقبل فريق بورنموث نظيره فريق واتفورد ويستقبل فريق بيرنلي نظيره فريق وست بروميتش ألبيون على أرضية ملعب تيرف مور، ويستقبل فريق ليستر سيتي نظيره فريق برايتون على أرضية ملعب كينغ باور، كما يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق كريستال بالاس على أرضية ملعب أنفيلد رود، فيما يحل فريق وست هام يونايتد ضيفاً على نظيره فريق ساوثهامبتون على أرضية ملعب سانت ماري في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

وفي اليوم ذاته يحل فريق أرسنال ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ستوك سيتي في موقعة مرتقبة أيضاً على أرضية ملعب بريطانيا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفاً على نظيره فريق هادرسفيلد تاون، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي أبرز مباراة في الجولة يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره حامل اللقب فريق تشيلسي على أرضية ملعب ويمبلي في ديربي لندني منتظر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأثنين تُختتم الجولة الثانية بمواجهة نارية أيضاً والتي ستجمع بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه فريق إيفرتون على أرضية ملعب الإتحاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.