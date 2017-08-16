إيفرتون يتوصل إلي إتفاق نهائي مع سوانزي سيتي من أجل ضم لاعبه الأيسلندي

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن نادي إيفرتون الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع نادي سوانزي سيتي الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط ميدانه الأيسلندي المخضرم غيلفي سيغوردسون خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن حسم الصفقة بعد هذه المفاوضات الطويلة والشاقة بين كلاً من إدارة نادي إيفرتون وإدارة نادي سوانزي سيتي، يأتي بسبب رغبة اللاعب غيلفي سيغوردسون الكبيرة في الرحيل عن صفوف ناديه الحالي سوانزي سيتي، علماً بأنه قد طلب في الأونة الآخيرة من إدارة ناديه السماح له بالرحيل في الصيف الحالي بإتجاه نادي إيفرتون، وإضافة لذلك قام الأيسلندي غيلفي سيغوردسون بمقاطعة معسكر فريق سوانزي سيتي الصيفي ولم يُشارك حتى في أي مران لفريقه الحالي منذ العودة من العطلة الصيفية.

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وبالرغم من أن نادي إيفرتون قد تعاقد مع العديد من العناصر البارزة في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن التعاقد مع الأيسلندي غيلفي سيغوردسون يُعد واحداً من الأهداف الرئيسية للهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون في الصيف الحالي، وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب في الملاعب الأوروبية وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي من شأنه سوف يُساعد فريق التوفيز كثيراً في الموسم الحالي.

وكان نادي إيفرتون قد تعاقد في الصيف الحالي مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من نادي سندرلاند الإنجليزي، والمدافع الإنجليزي الواعد مايكل كين قادماً من نادي بيرنلي الإنجليزي، والظهير الأيمن الهولندي كوكو مارتينا في صفقة إنتقال حر، ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي، والجناح الإسباني الواعد ساندرو راميريز قادماً من نادي ملقا الإسباني، والمهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

علماً بأنه أيضاً قد تخلى عن مهاجمه البلجيكي الواعد روميلو لوكاكو، والذي إنتقل بدوره إلي نادي مانشستر يونايتد في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، مما يجعل فريق إيفرتون في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم من طراز رفيع قبل غلق باب سوق الإنتقالات مع نهاية الشهر الحالي.