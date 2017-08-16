تشيلسي يضع ضمن أولوياته التعاقد مع مدافع ساوثهامبتون في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد وضع ضمن أولوياته التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي الواعد سيدريك سواريس لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه وخاصة خط دفاعه والذي بدا وكأنه يُعاني مع إنطلاقة الموسم الحالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن كلاً من نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي برشلونة الإسباني يرغبان أيضاً في الظفر بخدمات اللاعب البرتغالي في الصيف الحالي، وهو ما سيجعل الأمور معقدة عليهم جميعاً فمن جهة سيرفع هذا التنافس القوي بينهم من سعر اللاعب كثيراً في سوق الإنتقالات، ومن جهة أخرى لآن البرتغالي سيدريك سواريس صاحب ال 25 عاماً يمتلك عقداً مع ناديه الحالي ساوثهامبتون يمتد حتى صيف عام 2020 م، مما يُعطي الفرصة المثالية لإدارة نادي ساوثهامبتون من أجل تصعيب الأمور على أي نادي حتى تحصل على المبلغ الذي ترغب فيه مقابل التخلي عن اللاعب.

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هذا ويُعد البرتغالي سيدريك سواريس واحداً من الركائز الأساسية في فريق ساوثهامبتون، علماً بأن اللاعب سبق له وأن ساهم في فوز منتخب بلاده البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا وذلك في النسخة الآخيرة من عمر المسابقة والتي تم إقامتها في صيف العام الماضي 2016 م.

ومن جهته كان فريق تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي قد بدأ موسمه الحالي بشكل كارثي حتى الآن، حيث خسر فريق البلوز لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على يد جاره اللندني فريق أرسنال بركلات الترجيح بعدما إنتهت المباراة بينهما في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وإضافة لذلك تعرض الفريق للخسارة من جديد وهذه المرة على أرضية ميدانه أمام ضيفه فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر البريمرليغ في الموسم الحالي 2017 – 2018 م، مما أثار القلق كثيراً بين أوساط جماهير نادي تشيلسي والتي باتت تخشى على عدم قدرة فريقها على الحفاظ على لقبه بطلاً للبريمرليغ.