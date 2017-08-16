وست هام يقترب من التعاقد رسمياً مع متوسط ميدان سبورتينغ لشبونة

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع متوسط الميدان البرتغالي الواعد ويليام كارفاليو لاعب نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما قام برفع قيمة عرضه إلي النادي البرتغالي إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

علماً بأن نادي وست هام يونايتد كان قد سبق له وأن قدم عرضاً إلي نادي سبورتينغ لشبونة في الأونة الآخيرة والتي وصلت قيمته إلي مبلغ 36 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة نادي سبورتينغ لشبونة رفضت ذلك العرض بشكل قاطع وهو الأمر الذي لا يُتوقع حدوثه من جديد وخاصة في ظل رغبة اللاعب نفسه في الرحيل إلي الدوري الإنجليزي الممتاز.

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هذا ويأتي إصرار نادي وست هام يونايتد على ضم اللاعب البرتغالي ويليام كارفاليو في الصيف الحالي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق الهامرز، والذي لا يزال يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة من أجل تقديم موسم كبير وتفادي الموسم الماضي الكارثي الذي قدمه النادي اللندني.

وكان نادي وست هام يونايتد قد أبرم العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن، حيث تعاقد مع الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء، كما تعاقد أيضاً مع الظهير الأيمن الأرجنتيني بابلو زاباليتا في صفقة إنتقال حر، والجناح النمساوي ماركو أرناتوفيتش قادماً من نادي ستوك سيتي الإنجليزي، والمهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبالرغم من كل هذه التعاقدات القوية إلا أن الفريق اللندني بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بطريقة سيئة للغاية، وذلك بعدما تعرض إلي خسارة قاسية خارج أرضه أمام مُضيفه فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ على أرضية ملعب أولد ترافورد، ليبقى الآن عليه الرد واجباً في لقائه المقبل حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق ساوثهامبتون على أرضية ملعب سانت ماري في يوم السبت المقبل.