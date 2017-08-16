تشيلسي يستعد لتقديم عرضاً ضخماً إلي توتنهام من أجل ظهيره الأيسر

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستعد لتقديم عرضاً مالياً ضخماً إلي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر الإنجليزي داني روز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث ستصل قيمة العرض إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني وهو الأمر الذي من شأنه سيجعل إدارة نادي توتنهام هوتسبير توافق بشكل مباشر على العرض المقدم.

هذا ويأتي إصرار نادي تشيلسي على ضم اللاعب بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق البلوز، وخاصة بعدما ِأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية يوم أمس الثلاثاء بأن هناك خلاف كبير في وجهات بين المدرب أنطونيو كونتي والروسي رومان أبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي حول مسألة التعاقدات في الصيف الحالي.

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حيث يرى المدرب أنطونيو كونتي بأن فريقه ليس قوياً بما فيه الكفاية من أجل المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم الحالي ولا يزال ينقص الفريق العديد من اللاعبين، وهو الأمر الذي أعرب عنه بشكل واضح لوسائل الإعلام قبيل إنطلاقة البريمرليغ في مطلع الأسبوع الحالي.

وذلك بالرغم من أن نادي تشيلسي قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر، والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من نادي روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من نادي موناكو الفرنسي، والمهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.

ولكنه وفي المقابل تخلى عن الحارس البوسني أزمير بيغوفيتش والمدافع الإنجليزي وقائده التاريخي جون تيري ومتوسط الميدان النيجيري جون أوبي ميكيل، وإضافة لذلك أعار المدافع الفرنسي كورت زوما إلي نادي ستوك سيتي الإنجليزي، كما بات أيضاً المهاجم الإسباني دييغو كوستا على مشارف الرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج هو الآخر، أما أبرز لاعب رحل عن الفريق فبكل تأكيد هو متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش والذي إنتقل إلي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة إستغرب المدرب أنطونيو كونتي بشكل كبير من حدوثها.