جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد عشاق كرة القدم الفرنسية لإنطلاقة الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م مع مطلع الأسبوع المقبل، حيث تُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الحالي ومن ثم السبت وبعده الأحد والذي سيشهد ختام مباريات الجولة الثالثة.

والبداية مع يوم الجمعة حيث يحل حامل اللقب فريق موناكو ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ميتز، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ويُعد فريق موناكو مرشحاً لحصد النقاط الثلاث وبالتالي رفع رصيده إلي 9 نقاط في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري في الموسم الحالي بين كبار فرنسا.

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وفي يوم السبت يستقبل فريق أولمبيك ليون ضيفه فريق بوردو في موقعة مرتقبة على أرضية ملعب بارك أويل، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وبكل تأكيد سيسعى فريق أولمبيك ليون لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من اجل الإستمرار في نتائجه الإيجابية وحصد النقطة التاسعة له في الدوري.

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة تُقام 5 مباريات، حيث يستقبل فريق مونبلييه نظيره فريق ستراسبورغ، ويستقبل فريق نيس نظيره فريق غانغون على أرضية ملعب أليانز ريفييرا، ويستقبل فريق رين نظيره فريق ديجون، كما يستقبل فريق سانت إيتيان نظيره فريق أميان على أرضية ملعب جوفروا جيشار، فيما يحل فريق نانت ضيفاً على نظيره فريق تروا.

وفي يوم الأحد يستقبل فريق ليل نظيره فريق كُان، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق أولمبيك مارسيليا نظيره فريق أنجيه على أرضية ملعب فيلودروم، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي أخر مباريات الجولة الثالثة يستقبل فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق تولوز على أرضية ملعب حديقة الأمراء، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأنها ستكون المباراة الأولى للنجم البرازيلي نيمار جونيور في العاصمة الفرنسية باريس وأمام الجماهير الباريسية.