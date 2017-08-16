موعد مباراة باناثينايكوس وأتليتك بيلباو في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق باناثينايكوس اليوناني لإستقبال ضيفه فريق أتليتك بيلباو الإسباني يوم غداً الخميس في أثينا، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض فريق باناثينايكوس المواجهة باحثاً عن تحقيق فوز مريح على ضيفه وخاصة في ظل التواجد الجماهيري الغفير من أجل مساندته، وذلك حتى لا تكون الضغوطات كبيرة على الفريق اليوناني في موقعة الإياب في الأسبوع المقبل في إسبانيا والتي ستُقام على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك.

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ولكن وبكل تأكيد يُدرك فريق باناثينايكوس جيداً مدى صعوبة مواجهة فريق أتليتك بيلباو بشكل خاص ومواجهة فريق إسباني بشكل عام، وذلك نظراً لما تعهده كرة القدم الإسبانية من تألق في السنوات القليلة الماضية، مما يُحتم على لاعبي فريق باناثينايكوس ضرورة تقديم مباراة مثالية في حالة أرادوا العودة من جديد إلي المسابقات الأوروبية، علماً بأن هدف الفريق الرئيسي هو العودة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا وهو الأمر الذي يُمكن أن يتحقق له في حالة فوزه بهذه البطولة وإضافة لذلك سيكون حينها أول فريق يوناني يفوز بلقب أوروبي على مر التاريخ.

أما على الجانب الآخر فيدخل فريق أتليتك بيلباو المواجهة عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية قبيل موقعة الإياب، وبالرغم من أن الفريق الباسكي فقد مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي والذي إنتقل بدوره إلي فريق برشلونة الإسباني في الصيف الحالي، إلا أن فريق أتليتك بيلباو يمتلك خيرة من أفضل لاعبي كرة القدم الصاعدة إضافة إلي بعض عناصر الخبرة والتي من المتوقع أن تُساعد الفريق كثيراً في الموسم الحالي، ويأتي على رأسهم كلاً من المهاجم أرتيز أدوريز وراؤول غارسيا وبينيات وسان خوسيه وأوسكار دي ماركوس.

ومن جهتها تأمل جماهير نادي أتليتك بيلباو في أن ينجح فريقها في العبور إلي دور المجموعات ولم لا المنافسة على اللقب أيضاً، وإستغلاله كبوابة للتأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وخاصة في ظل صعوبة إنهاء الدوري الإسباني ضمن الأربعة الكبار.