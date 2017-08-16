موعد مباراة ميلان وشكينديا في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق ميلان الإيطالي لإستقبال ضيفه فريق شكينديا المقدوني يوم غداً الخميس على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه فيتشينزو مونتيلا باحثاً عن تحقيق إنتصار عريض على حساب ضيفه، وذلك من أجل الإطمئنان على بطاقة العبور إلي دور المجموعات قبيل موقعة الإياب في مقدونيا في الأسبوع المقبل، ولا شك أن دور جماهير فريق الروسونيري سوف يكون كبيراً للغاية ومؤثراً أيضاً على أداء الفريق.

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وكان فريق ميلان قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي من بوابة الدور التمهيدي الثالث، والذي تخطى فيه فريق كرايوفا الروماني بعدما فاز عليه ذهاباً في رومانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ ومن ثم فاز عليه في إيطاليا بهدفين مقابل لا شئ، ولكن هدف فريق الروسونيري ليس فقط التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة وإنما المنافسة بقوة على اللقب بإعتباره أقوى فريق سيترشح تقريباً للمسابقة إلي جانب فريق أرسنال الإنجليزي.

وكان نادي ميلان قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع العديد من العناصر البارزة والتي من شأنها أن تُعيد النادي إلي مكانته الطبيعية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي، حيث تعاقد نادي الروسونيري مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي في واحدة من أبرز صفقات الصيف الحالي.

كما تعاقد أيضاً مع المدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو قادماً من نادي فياريال الإسباني، والظهير الأيمن الإيطالي أندريا كونتي قادماً من نادي أتالانتا الإيطالي، والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغز قادماً من نادي فولفسبورغ الألماني، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي قادماً من نادي أتالانتا، ومتوسط الميدان الأرجنتيني لوكاس بيليا قادماً من نادي لاتسيو الإيطالي، وصانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو قادماً من نادي باير ليفركوزن الألماني، والمهاجم الإيطالي المخضرم فابيو بوريني قادماً من نادي سندرلاند الإنجليزي، والمهاجم البرتغالي الواعد أندري سيلفا قادماً من نادي بورتو البرتغالي.